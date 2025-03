Bienestar y malestar

Comenta Compartir

El tema del aborto es digno de estudio. Se oculta el sufrimiento de la madre, del progenitor que ni siquiera es consultado, se financia el ... aborto con fondos públicos y no hay dinero para la ELA, los cuidados paliativos... Si escribo estas líneas no es por pesimismo, sino con el afán de aspirar entre todos a un mayor bienestar real. Mucha gente da pena, y más si son parientes o amigos. Se rompen los matrimonios, derretidos, aun reconociendo el daño a los hijos y el que muchas veces sufren los cónyuges: en ese clima, muchos optan por no casarse, convivir, también porque se hacen menos daño si no se casan, y se va probando sin un auténtico bienestar.

¿Qué es el «bienestar» y qué el «malestar», lo que nos imponen grupos de poder para explotarnos económica o ideológicamente, o lo que de verdad hace a la persona y a la sociedad más humana, feliz y plena, en definitiva de «bienestar» físico y moral? No me presto al juego torticero, interesado y cruel. Es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional legitima las relaciones sexuales con precocidad y el Estado asume las consecuencias, admitiendo el aborto sin consentimiento paterno a los 16 y 17 años. Además, están aumentando las enfermedades de transmisión sexual, por lo que esta sentencia es un paso del «Estado del bienestar» a un «Estado del malestar». Para votar se exigen 18 años; para abortar, no: ¿alguien lo puede explicar? Se evitan los datos y estudios sobre los nefastos efectos psicológicos entre las mujeres que abortan, y especialmente en las jóvenes. En ese Estado del malestar se disimula la crueldad del aborto, se vende como un derecho, se esconden los crecientes casos de enfermedades sexuales, se tapan los casos de suicidio o de tentativas entre las jóvenes.

