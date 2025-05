En el 40 aniversario del Estatuto de Extremadura

Hace sólo unos días, en un acto celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto ... de Autonomía de Extremadura y los 50 años desde la creación de la Universidad, hizo nuestro expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra varias afirmaciones rotundas. Manifestó, entre otras cosas, que los historiadores debían escribir ya la historia (orígenes y evolución) del régimen autonómico extremeño; que no existe razón alguna (o suficiente) para que los jóvenes se marchen fuera de Extremadura, pues en nuestra región se vive ya tan bien o mejor que en cualquier otro sitio; y que en el territorio extremeño se disfrutan ahora unas condiciones económicas, sociales, educativas y culturales idénticas e, incluso, mejores a las de cualquier otra comunidad autónoma española. Sin embargo, a nuestro modesto pero leal saber y entender, las dos primeras de estas tesis son muy discutibles y la tercera resulta claramente errónea.

Por lo que se refiere al primer aserto, aunque todavía no se ha realizado una investigación de largo alcance, sistemática y rigurosa, sobre la trayectoria histórica de Extremadura en el período autonómico desde una perspectiva político-institucional, no son pocos ya los estudios disponibles elaborados por historiadores, economistas, sociólogos, antropólogos, juristas, lingüistas, etc., de la UEx u otros ámbitos, que permiten lograr un conocimiento más que aceptable sobre las realidades de nuestra comunidad tanto en la etapa correspondiente a la génesis del Estatuto de Autonomía (1976-1983) como el período relativo al desarrollo del régimen autonómico (desde el 25 de febrero de 1983 a la actualidad).

En relación a la supuesta ausencia en el mundo juvenil de unos motivos suficientes para emigrar, bien puede convenirse que sólo algunos jóvenes se marchan de la región movidos por el deseo de vivir unas experiencias personales singulares, distintas de las que puede ofrecerle Extremadura. Porque como hicieron en su día, durante la época del tardofranquismo, miles de extremeños, muchos de nuestros padres, hermanos y vecinos, también ahora son mayoría los jóvenes que siguen marchándose de la comunidad autónoma no por unas razones caprichosas sino a causa, sobre todo, tanto de un mercado de trabajo (oferta laboral) débil como de unos salarios muy bajos para aquellos afortunados que logran tener un empleo.

Finalmente, la afirmación según la cual en Extremadura se tienen ya unos recursos económicos y condiciones de vida semejantes a los de cualquier otra comunidad o región española no tiene una base suficiente, si es que tiene alguna. Pues, aún teniendo en cuenta la alta calidad de vida disfrutada en nuestra tierra, gracias a los abundantes recursos naturales, patrimoniales y culturales disponibles, por quienes gozan de un empleo estable y unas rentas saneadas, todavía queda mucho camino por recorrer para aproximarnos a la realidad propia no sólo de las comunidades autónomas más desarrolladas sino de la media nacional.

De hecho, en la etapa ya pasada del régimen autonómico los avances principales se han producido en el terreno del regionalismo subjetivo, es decir, en los ámbitos sentimental, simbólico, cultural y patrimonial. No en vano, ha crecido como nunca antes el sentido de una identidad propia, de la pertenencia a un territorio y una colectividad provista de unos rasgos singulares, a la vez que gracias a la autonomía ha aumentado el sentimiento de extremeñeidad (el orgullo de ser extremeños) y mejorado de una forma apreciable la organización administrativa, la articulación territorial, el conocimiento y los contactos entre cacereños y pacenses o, gracias a un acercamiento que no permitía el Estado central, las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Sin embargo, en el terreno de las realidades materiales, aunque se han producido, como es natural, unas mejoras significativas desde los años 80 (también en las regiones vecinas de Portugal, donde se mantiene un Estado unitario y centralista), bien puede aceptarse que aún permanecen un buen número de asignaturas pendientes. Concretamente las que reflejan, junto a otras variables, una población que está viendo disminuir sus efectivos año tras año (crecimiento vegetativo de signo negativo), sin compensarse con la llegada de inmigrantes, un conjunto muy numeroso de extremeños residentes todavía fuera de la comunidad, una cifra nada desdeñable de jóvenes que emigran cada año, una sociedad cada vez más envejecida... Y en el ámbito económico, una cuantía y valor de las producciones todavía débiles, una estructura económica y un reparto sectorial de los activos con un peso aún muy elevado del sector primario, unos niveles de renta familiar e individual situados en torno al 75% de la media española, unas cifras de paro forzoso muy altas (casi 10 puntos porcentuales más que la media nacional), unas infraestructuras en los terrenos de las comunicaciones, la sanidad o la educación que han mejorado de una forma significativa pero muestran a día de hoy algunas deficiencias notables (aeropuerto, ferrocarril, autovías...), un número todavía bajo de empresas (sobre todo establecimientos fabriles de tamaño medio o grande) y, aunque también hayan crecido de una forma apreciable tras la crisis de 2008-2014, unos niveles aún notablemente bajos en los ámbitos de la productividad y la competitividad.

Ahora bien, ninguna de estas realidades supone una losa inamovible. Todas ellas pueden pueden removerse y, desde luego, mejorarse. De tal manera que, si a comienzos de la etapa autonómica fue posible transitar «desde la frustración por el pasado a la esperanza en el futuro», ahora estamos en unas condiciones bastante mejores para seguir trabajando con ahínco en beneficio de Extremadura. En particular, para lograr la materialización de esos grandes proyectos empresariales, generadores de riqueza y empleo, que se ven ya en el horizonte.