El fuerte de la Picuriña

Hace unos días visité los restos del fuerte de la Picuriña. Estos restos que datan de 1735 y forman parte del sistema defensivo exterior de ... Badajoz están en unas condiciones vergonzosas y de más absoluto abandono. Igual que ocurre en las laderas de la Alcazaba, la vegetación invade todo lo que puede y más. Según cuentan las crónicas el mantenimiento de las zonas verdes del patrimonio lo gestionaba una empresa externa, y ahora, no existe contrato en vigor. Y la pregunta es fácil. ¿No dispone el Ayuntamiento de suficiente personal de parques y jardines que sepan utilizar una desbrozadora? Se supone que sí. Pues mientras se renueva o no el contrato a la empresa externa, los señores concejales responsables de Patrimonio y de Parques y Jardines deben de asumir responsabilidades y organizar y determinar para que unas personas del servicio municipal de jardines dediquen el tiempo que sea necesario para desbrozar y limpiar las zonas patrimoniales que hoy están cubiertas por el abandono. No sé... yo es por decir algo.

Cartas a la directora