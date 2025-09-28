HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Vivienda social y poder adquisitivo

Juan Francisco González Tejada

Guareña

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

La crisis de vivienda no es solo un problema social, sino una bajada encubierta de salarios. Cuando un trabajador debe destinar más del 50% de ... su sueldo al alquiler (muy por encima del 30% recomendado), su poder adquisitivo se desploma. Esta rebaja no la decide el empresario, sino la deficiencia crónica de las políticas públicas. El Estado recauda cerca del 37,5% del PIB en impuestos, pero falla en garantizar un derecho básico. Es una doble estafa: para el ciudadano, que ve cómo sus impuestos no se traducen en servicios, y para la pyme, que pierde competitividad al operar en un entorno donde su capital humano está asfixiado financieramente. Urge un debate serio sobre la eficiencia del gasto público y una apuesta real por la vivienda social. La solución no es más Estado, sino uno mejor gestionado que priorice la libertad y el bolsillo ciudadano.

Espacios grises

