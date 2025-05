Guareña, sin Dependencia

El 2 de enero los mayores de Guareña amanecieron sin ayuda a la Dependencia, solo la que presta el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Guareña ha ... sido uno de los tres pueblos cuyos gobiernos municipales, los tres del PSOE, no han querido firmar el nuevo convenio. El Ayuntamiento y el PSOE aducen como relato justificativo el recibo de documentaciones, según afirman, como si unos defectos de forma pudieran justificar el crimen social de dejar tirados a los dependientes y sus familiares. Y persisten en su actitud desafiante a pesar de existir documentos escritos y audiovisuales donde la Junta de Extremadura afirma un compromiso con la Dependencia que gestiona el Ayuntamiento de Guareña de una mayor financiación que en 2023.

Un político centrado en la defensa de los derechos y necesidades de sus ciudadanos y no en sus calculados intereses particulares y de partido, lo primero que no permite es que no se atienda a nuestros vecinos dependientes. Y si luego existe una responsabilidad de Junta o un incumplimiento de los compromisos de la Junta, ahí estaremos todos para defender los intereses de dependientes, familias y trabajadores. Lo que no es de recibo es mantener un pulso partidista con los derechos y necesidades vitales de las personas vulnerables. Alcalde y Corporacióntienen la obligación político-laboral de remover Roma con Santiago para que sus vecinos no se queden sin el servicio de Dependencia. Pero además tienen la obligación moral de luchar para que eso nunca pueda ocurrir.

Y lo que estamos viendo es se niegan a firmar el nuevo convenio, a sabiendas de que la consecuencia de esa negativa es un grave perjuicio para sus vecinos dependientes, que deben ser la prioridad y no el hacer méritos en el partido para ser presidente de la Diputación de Badajoz.