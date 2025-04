El bien común

Comenta Compartir

Por encima de ideologías, siglas, personalismo, propaganda... lo que los ciudadanos tenemos que analizar es cuáles son nuestras necesidades más importantes. Y comprobar si los ... programas de los partidos responden o no a ellas en función de nuestras prioridades. Y además debemos comparar con lo que llevamos viendo ya varias décadas, que es ese contraste entre lo bello de nuestros pueblos cada vez menos poblados y lo fea que se está poniendo la atención a nuestra salud, a nuestra dependencia, el peligro creciente del sistema de pensiones, la falta de proyectos a largo plazo, como un Plan Hidrológico Nacional que garantice nuestro futuro y soberanía alimentaria. Y la división cada vez mayor entre la España rural y la urbana. Las diferencias de derechos entre las regiones y el incesante crecimiento del esfuerzo fiscal de las clases trabajadoras. No debemos dar por bueno que se hagan gastos prescindibles, ornamentales o suntuosos mientras observamos cómo nos faltan servicios esenciales, ya que los que tenemos se deterioran a pasos agigantados. No podemos admitir que lo que es más necesario se ponga en el último lugar de la acción política del gasto, y lleguen una década más tarde, mientras que en esa década comprobamos cómo se han enterrado millones de nuestros impuestos en cosas que sí pueden esperar. -Al analizar los programas, debemos tener presente que tenemos una deuda impagable, que tenemos un pago anual de intereses de esa deuda, que de no tenerla podríamos tener un sistema de pensiones saneado y una sanidad financiada y bien dotada.

Los españoles tenemos un largo camino por andar para madurar y no ver la política como vemos el fútbol, y avanzar a la concepción de que los impuestos son la parte de nuestros esfuerzo personal que le entregamos al Estado. Y si con la parte que no le entregamos al Estado y que nos sirve para vivir procuramos actuar con responsabilidad y diligencia gastando en función de la prioridad de las necesidades de los miembros de nuestras familias, ¿por qué no aplicar ese criterio de responsabilidad en la exigencia a los que gestionan la parte de nuestros esfuerzos que hemos puesto en las manos de políticos? Miremos con altura de miras para realizar nuestra elección lo más ajustada posible al bien común.

Cartas a la directora