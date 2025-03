Diputados del PSOE de Extremadura

Y los diputados extremeños del PSOE votarán a favor del pacto con los egoísmos separatistas, como los diputados socialistas de las demás regiones, a las ... que nos quitarán los miles y miles de millones, que se van llevar los separatistas de nuevo.

Lo gracioso, por penoso y grave, es que aplauden y ríen los que más tiene que perder y que lo llevan perdiendo más de 30 años.

Sin tren digno, y los pobres creen que con el PER, y el subsidio están siendo premiados, en lugar de sometidos a la miseria.

Desconocen la rentas per cápita y las protecciones que tienen algunos vascos como los complementos de pensiones o pensiones de 800 euros para jóvenes emancipados en paro. Lo del PER y el subsidio agrario es 'peccata minuta'. Y unas cosas y otras son en realidad la carcoma para el bien común, el interés general y la justicia social, pero también para la libertad y la democracia. Son herramientas de los reinos de taifas para servir a sus señores, esa nueva clase social que es la casta de la que ya no habla esa izquierda cerril, llena de odios antiguos y demagogias modernas.