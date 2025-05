Sin coche para los dependientes de Guareña

Comenta Compartir

El centro de día para dependientes de Guareña no tiene servicio de recogida de los dependientes. En 2018 compraron desde la Diputación de Badajoz 200 ... coches eléctricos, uno para cada pueblo de Badajoz, se necesitara o no. Y ahora nos enteramos que el centro de día para dependientes de Guareña no tiene un vehículo para recogerlos por la mañana y devolverlos a sus casas por la tarde. No es política social gastar en excesos mientras falta para lo más necesario. Es una obligación legal y moral de las instituciones del Estado dar servicios a los ciudadanos, antes que competir con nuestros impuestos con el sector privado en servicios empresariales que no responden a necesidades vitales de las personas, como sí lo son estas necesidades que tienen los dependientes y sus familias. Por eso urgente tomar medidas para prestar este servicio por parte del Ayuntamiento directamente, mientras se puedan buscar otras vías, como que sea la empresa que gestiona el centro de día la que lo pueda prestar. Primero está el servicio social allí donde existen carencias y luego otras vías que puedan resultar más adecuadas o eficientes. Pero dar el servicio es atender una necesidad diaria de dependientes y familias. Adquirir un coche adecuado a estas necesidades es una obligación social que apremia en Guareña, antes que otras muchas cosas que todos vemos en fotos todos los días. Y mucho más cuando hay más de 2 millones de euros en las arcas municipales. Para mañana es tarde, manos a la obra. La pasión por los detalles y el ser excelentes en los servicios es una forma de afianzar y aumentar la población. Los servicios deben ser garantizados por los pueblos y el gobierno autónomo en lo que concierne a la atención ambulatoria y hospitalaria. De lo contrario no retornarán a su pueblo los hijos del pueblo cuando se jubilen. Y otros se irán antes de jubilarse ante las expectativas de futuro.

Temas

Cartas al director