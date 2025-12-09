HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 8 de diciembre, en Extremadura?
Efe

Inteligencia nacional

La inteligencia es una cualidad cervantina que el gobierno y los críticos del gobierno quizá se atribuyan con demasiada facilidad

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

No hay quien se lo crea. Nada de esto es razonable. Y aguantamos, por paciencia o por apatía, vaya si aguantamos. Es un rasgo de ... carácter. El estoicismo es nuestra insignia desde hace siglos. Excepto en los territorios de la excepcionalidad informativa, la mayoría ciudadana quiere elecciones para superar el colapso democrático. Y si no, no se van a echar a la calle. No es su estilo. Precipitarse, como les dice el sentido común, sería contraproducente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  6. 6 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    ¡Santi, grábame un audio!
  9. 9

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  10. 10

    Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Inteligencia nacional

Inteligencia nacional