No sé por qué nos quejamos tanto. Yo estaba convencido de que vivíamos ya en el mejor de los mundos posibles. Es verdad que existe ... Vox y existe Rubiales y eso vicia el juego y da mucho juego, al mismo tiempo. Y es obvio que vivimos en el mejor mundo posible para los cínicos y los oportunistas, los que solo piensan en medrar y hacerse con el poder, el dinero y todas las secuelas sexuales y patrimoniales que los acompañan. Yo no opino, analizo, es el lema que corresponde al papel del observador de un mundo que es, a la vez, inaceptable e irrechazable.

Yo no opino, analizo, si digo que no es casual que, cuando estamos convencidos de poder transformar el mundo en un lugar de justicia e igualdad, un macaco en celo nos recuerda nuestros orígenes prehistóricos. La profecía freudiana se cumple siempre. Pasa con el machismo como con el nacionalismo. Lo que expulsas por la puerta regresa por la ventana convertido en un monstruo aún más terrible. Cuanto más se cuestionan los valores y gestos de la cultura patriarcal, más se producen y reproducen las conductas simiescas y los actos brutales contra las mujeres.

Yo no opino, analizo, si digo que lo que están consiguiendo las mujeres de este siglo con su esfuerzo es una hazaña digna del más alto reconocimiento. No hay marcha atrás. Pero los brutos existen y seguirán existiendo mucho tiempo como una prueba del fracaso de una sociedad que aspira a las máximas metas sin poner las bases educativas y culturales necesarias para lograrlas. Y no hay nada peor que la hipocresía y el oportunismo de los políticos responsables que, además, pretenden explotar la situación en su beneficio. Yo no opino, analizo, si digo que el protagonista del escándalo mediático número uno de este verano ya era un sujeto de dudosa catadura ética antes del infausto beso y nadie tomó medidas para impedir que prosperara durante años arrimado a los poderes políticos y deportivos.

Yo no opino, analizo, si digo que el mundo democrático es una comedia que simula tomarse en serio para disimular su condición. La farsa política se ha vuelto un círculo vicioso al servicio del cinismo, el lucro, la explotación y el engaño. Pero el espíritu de la comedia solo explica la lógica del mundo occidental. Yo no opino, analizo, si digo que no hace falta recurrir al ejemplo del macaco para comprender lo que falla en el planeta de los simios. Basta con mirar la política africana para comprobar a diario la verdadera magnitud de la tragedia. Qué asco. Qué impotencia. Qué fiasco.