Juan Francisco Ferré Martes, 7 de marzo 2023, 08:20

El cinismo ya no es lo que era. Hace años ser cínico era una actitud insolente de oponerse a los lugares comunes y las verdades ... establecidas. Un modo de vivir en sociedad marcando la singularidad moral del yo frente al gregarismo de la masa sumisa. Hoy ya no es así. El cinismo es un rasgo sistémico. Constituye una parte esencial del devenir del mundo globalizado. No importa la esfera donde se mire, allí rige la razón cínica sin escándalo.

Qué nivel de cinismo hemos alcanzado para aceptar que, si la Fiscalía no interviene en un caso grave de corrupción como el Barçagate, las denuncias periodísticas no tienen valor y las dimisiones y sanciones no deben producirse. Lo acabamos de comprobar también, sin salir del fútbol, con el turbio Mundial de Catar, un agujero negro de soborno y prevaricación en el que se han visto implicadas las más altas instancias europeas. La creación de chiringuitos en todos los niveles, desde los poderes locales hasta los internacionales, es la causa acreditada del tipo de chanchullo institucional que rara vez llega a los titulares mediáticos. De modo que la realidad se corrompe hasta el núcleo y no por eso deja de funcionar como está programada, siendo más importante la continuidad a toda costa que lo intachable de su funcionamiento. Los contubernios del Tito Berni, ese prohombre sin nombre, no revelan nada sorprendente, pero merecen un juicio político tanto como ético. El PSOE da pruebas de un cinismo insuperable en este caso de corrupción esperpéntica, tratando de silenciar su sordidez con la complicidad de los medios afines. Es ofensivo que, mientras los ciudadanos padecían severas restricciones por la pandemia, el infame mediador y su turba de nocturnas aves revolotearan obscenamente por hoteles, restaurantes de lujo y burdeles de neón extrayendo beneficios de la dramática situación. Digamos la verdad sin tapujos. Para qué ocupar cargos de poder sino para disfrutar de estos privilegios económicos y sexuales. A los políticos, por representar la soberanía popular, no vamos a exigirles ahora el voto de pobreza y castidad. Es lógico que se enfaden y amenacen con denunciar a quien se atreva a dudar de su integridad. Los cínicos han aprendido a disimular sus negocios sucios tras una fachada de valores democráticos. El cinismo actual se adorna con la ideología de moda y se confunde con la cursilería y el buenismo. La moraleja es fácil. Fingirse víctima, como suelen hacer los sospechosos habituales, es el acto más cínico de todos.

