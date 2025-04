Campeón por defecto

Comenta Compartir

No hay que ser una inteligencia artificial de última generación para extraer conclusiones útiles sobre las pasadas elecciones que puedan servir también de anticipo para ... las siguientes. No se puede creer en serio que la derrota de Sánchez se deba solo al desgaste presidencial. Como tampoco que la victoria del PP responda a un proyecto alternativo. Explicaré esta obviedad sin rodeos. La izquierda en estas elecciones ha fracasado como izquierda, sin paliativos, no tanto como gobierno. Y la derecha ha triunfado como derecha, sin tapujos.

La debacle de la izquierda se agrava a medida que nos desplazamos hacia el extremo. El caso Podemos es patológico. Tras la aprobación de un puñado de leyes que deberían complacer a sus votantes, esa formación radical ha sido desahuciada del mapa político español con dialéctica implacable. El ensañamiento contra la ministra Montero, impopular y polémica, no procede solo de la derecha contraria al aborto, la transexualidad y las políticas de género, como sería lógico, sino de sus colegas ideológicos. Por lo visto, en el álgebra electoral de Sumar, Podemos resta. Pero no nos engañemos. La jugada de Sánchez para disipar los efectos negativos del 28-M mediante el adelanto de las generales no es un audaz giro narrativo, como en la instructiva teleserie 'Succession', ni una estrategia diseñada tras el análisis lúcido de los datos estadísticos, sino el reconocimiento de un fracaso rotundo. Si Sánchez estuviera convencido de los logros de su gestión, si su mandato le mereciera una calificación digna, habría aceptado el revés democrático con ironía, asumiendo sin ira unos resultados electorales que distan de ser premonitorios. Los errores de su gobierno en cuestiones cruciales han terminado minando sus convicciones y voluntad de poder. Sánchez ha comprendido al fin la terrible verdad que millones de votantes se niegan a admitir aún y quiere ser derrotado en las elecciones del 23-J. Los politólogos no dan con la clave de este cambio de actitud y Borges los ilumina con sus paradojas: «los hombres gozan de poca información acerca de los móviles profundos de su conducta». Así actuaría el hombre Sánchez, trabajando en secreto para su derrota, como algunos de sus socios, y colaborando a ciegas con las fuerzas que pretenden expulsarlo del cargo. Esto no se lo pone fácil al líder de la oposición. Al contrario. Esto lo convierte en el campeón por defecto de las próximas elecciones. Mucho cuidado. Julio es el mes más tramposo.

