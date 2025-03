La gestión del Ingreso Mínimo Vital

En junio de 2020, en medio del peor tiempo de la pandemia, el Gobierno de la nación puso en marcha de manera urgente, por Decreto ... Ley el Ingreso Mínimo Vital. Se trata de una prestación social financiada y gestionada de forma directa por la Seguridad Social, como prestación de subsistencia para personas vulnerables económicamente. Las difíciles circunstancias del momento y la presión del ala más a la izquierda dentro del propio gobierno estatal, hizo que se pusiera en marcha de forma precipitada, con numerosos problemas de gestión y sin tener en cuenta suficientemente el camino ya andado en materia de rentas mínimas en España, que no empezaba en ese momento precisamente.

En efecto, a finales de los años 80, como consecuencia de las demandas sindicales en la huelga del 14-D de 1988, se empiezan a poner en marcha distintas leyes de ayudas y rentas mínimas en las comunidades. Se entendió que el marco apropiado para incardinarlas eran los servicios sociales, que eran competencia de las comunidades, y en ejercicio de esta competencia cada una de ellas promulgó su propia ley, que han ido adaptando a los tiempos a lo largo de 30 años.

El problema es que con el IMV actual, esos 17 sistemas autonómicos de protección social no han desaparecido, sino que coexisten con la nueva prestación, que además ha creado su propio aparato de gestión, excepto en Navarra y País Vasco que lograron las habituales cesiones especiales. Coexisten pues, 18 sistemas de rentas mínimas en España, y encima, sin mucha coordinación entre ellos. Y eso por no hablar de las pensiones no contributivas y de los subsidios de desempleo, que no dejan de ser otras rentas mínimas. Resumiendo, un «maremágnum» administrativo y un cierto derroche.

La implantación del IMV no ha seguido el modelo de las pensiones no contributivas, o del sistema de la dependencia. Son también sistemas de protección social impulsados y financiados por el Estado, pero gestionados por cada comunidad con criterios comunes consensuados para todo el territorio. Así se consigue un ahorro organizativo y financiero muy significativo y mayor claridad en los sistemas de protección, evitando la mera superposición y solapamiento de los mismos. Al mismo tiempo, se garantiza un mayor cumplimiento del principio de igualdad de los españoles, principio que siempre sufre con la fragmentación administrativa y competencial de nuestro país, nos digan lo que nos digan. Lo deseable es que la gestión del IMV, si está para quedarse, evolucione hasta quedar dentro del ámbito de gestión de las comunidades, aunque respondiendo a la ley y criterios estatales tal y como sucede en los dos modelos citados. Y por supuesto, armonizarlo o unificarlo con los 17 sistemas de rentas mínimas autonómicos para una mayor eficacia y eficiencia.