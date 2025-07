Comenta Compartir

«Si Gaza existe, no puede existir Dios.» Esta afirmación, tan contundente como aquella que formulara Primo Levi ante el horror de Auschwitz, nos confronta ... con una de las paradojas más dolorosas de la condición humana. El mismo ser que ha sido capaz de crear las más sublimes orquestas de cámara también ha concebido las más atroces cámaras de gas. En nosotros cohabitan, irreconciliables, el cielo y el infierno. Dante, en su sabiduría poética, reservaba el círculo más profundo del infierno no para los malvados declarados, sino para los ignavi —aquellos tibios que, en vida, no fueron ni fríos ni calientes, ni buenos ni malos. Esta condena dantesca encuentra un eco perturbador en nuestra sociedad contemporánea, caracterizada precisamente por esa tibieza moral que el florentino tanto despreciaba. Vivimos una época de indignaciones selectivas: nos rasgamos las vestiduras ante ciertos crímenes mientras desviamos sistemáticamente la mirada del sufrimiento que se despliega diariamente en Gaza. La desproporción entre la ofensa y la respuesta –esa interpretación extrema de la lex talionis que parece buscar no ya la justicia, sino el aniquilamiento de todo un pueblo y la erosión de su identidad– nos interpela como individuos y como sociedad. Las preguntas que emergen de esta reflexión son tan urgentes como incómodas: ¿Hasta cuándo sostendremos esta mirada esquiva? ¿Hasta cuándo permitiremos que se abuse de nuestra paciencia y, más grave aún, de nuestra capacidad de indignación moral?

La literatura y la filosofía nos enseñan que los momentos históricos más oscuros no surgen únicamente de la maldad activa, sino también –y quizás principalmente– del silencio cómplice de quienes podrían alzar la voz. En Gaza, como ayer en Auschwitz, se pone a prueba no solo la humanidad de las víctimas y los victimarios, sino la nuestra propia.

