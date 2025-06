La corrupción a lo largo de la historia

Comenta Compartir

La historia nos muestra que el talón de Aquiles de todas las democracias a lo largo de los siglos fue, ha sido y será la ... corrupción. Desde la venta de cargos públicos en la Roma republicana, pasando por los escándalos de la Tercera República en Francia, el Watergate estadounidense o la actual situación en España la corrupción, al igual que Cronos devora a sus hijos. Países como Singapur, que logró erradicar la corrupción mediante reformas estructurales profundas o los países nórdicos que mantienen índices de corrupción mínimos debido a la transparencia nos indican el camino. Es imperativo blindar la independencia judicial porque no es sana una sociedad que ve a sus jueces manifestarse contra leyes que pretenden quitar la venda de los ojos a Themis o desequilibrar los platillos de su balanza retorciendo el derecho. No es sana una sociedad que permite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sea cuestionada y vilipendiada en el marco de sus investigaciones. No es sana una sociedad que escribe el epitafio de su sistema democrático. El tiempo de las medias tintas ha pasado. Como dijo Kennedy no te preguntes que puede hacer tu país por ti. Piensa que puedes hacer tú por tu país.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión