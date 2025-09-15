¿Ley o Convenio?
Juan Fco. González Tejada
Guareña
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
Resulta paradójico que se pretenda imponer por ley una reducción general de la jornada laboral cuando numerosas empresas —gracias a su productividad y márgenes— ya ... la aplican mediante convenios colectivos. Este modelo de negociación sectorial respeta la diversidad de nuestro tejido productivo. Imponerla por ley, sin embargo, obligaría por igual a quienes pueden asumirla y a quienes no: autónomos y pymes con balances ajustados. Las consecuencias serían nefastas: cierre de pequeños negocios, concentración de mercado en grandes corporaciones y presión inflacionista. Antes de aumentar costes vía legislación, el Estado debería revisar su propia eficiencia y alta presión fiscal, que ya supone una carga asfixiante para la iniciativa privada. La solución no es más regulación, sino un entorno económico que favorezca el crecimiento y la negociación, no la imposición.
