HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

¿Ley o Convenio?

Juan Fco. González Tejada

Guareña

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Resulta paradójico que se pretenda imponer por ley una reducción general de la jornada laboral cuando numerosas empresas —gracias a su productividad y márgenes— ya ... la aplican mediante convenios colectivos. Este modelo de negociación sectorial respeta la diversidad de nuestro tejido productivo. Imponerla por ley, sin embargo, obligaría por igual a quienes pueden asumirla y a quienes no: autónomos y pymes con balances ajustados. Las consecuencias serían nefastas: cierre de pequeños negocios, concentración de mercado en grandes corporaciones y presión inflacionista. Antes de aumentar costes vía legislación, el Estado debería revisar su propia eficiencia y alta presión fiscal, que ya supone una carga asfixiante para la iniciativa privada. La solución no es más regulación, sino un entorno económico que favorezca el crecimiento y la negociación, no la imposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  7. 7

    Un lugar para perderse en Mérida
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Ley o Convenio?