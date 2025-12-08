HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

¿Servicio público o empresa política?

Juan F. González Tejada

Guareña

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El municipio debería ser el primer defensor de los derechos sociales de sus vecinos. Sin embargo, muchos ayuntamientos han sido capturados por un conservadurismo institucional ... que los convierte en una suerte de 'empresa municipal', priorizando intereses partidistas sobre el bien común. Este modelo fomenta un neocaciquismo moderno: el ciudadano, en un papel casi de vasallo, calla por miedo a morder la mano que –cree– le da de comer. Mientras, el partido en el poder utiliza los recursos públicos para asegurar su estabilidad electoral, desplegando control y premiando lealtades. La consecuencia es palpable: se invierte en lo prescindible mientras se degradan servicios esenciales. La sanidad se resiente, la dependencia se atiende tarde y mal, las pensiones son de subsistencia y el medio rural se despobla. Para colmo, formación como un máster supera a menudo el salario anual de un pueblo. Frente a esto, urge reclamar ayuntamientos que sean el eje reconductor del gasto público, condicionando inversiones hacia las necesidades reales de la gente: sanidad, servicios sociales, educación y lucha contra la despoblación. El municipio debe volver a ser un bastión de libertad, no la primera empresa del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  5. 5 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  6. 6 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  7. 7 Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
  8. 8 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  9. 9 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Servicio público o empresa política?