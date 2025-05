Comenta Compartir

La pretensión de Pedro Sánchez de aglutinar en torno a sí el voto de Sumar y Podemos, y movilizar a su electorado no parece tener ... límites. El Gobierno se ha salido de las filas de la diplomacia europea, con lo que deja de ser un aliado fiable. Insistir en que Israel debe actuar respetando el derecho internacional no implica convertirse en portavoz de un discurso que agrada a Hamás y que sostienen países que no están en nuestra órbita de alianzas. Con esta decisión, el Gobierno agudiza las ya difíciles relaciones con Israel, lo que no traerá buenas consecuencias para España. Por un puñado de votos.

Cartas al director