Releo la encíclica del Papa Benedicto, 'Dios es amor'. El eros griego y la erótica moderna reflejan que en esto del amor hay algo divino, ... como aspiración, inspiración o explosión; esto no es ajeno al cristianismo, pero es incompleto si no va acompañado por el agapé, que no busca el bien propio sino el bien de la persona amada. El eros necesita voluntad, disciplina y educación. Sí, hay que educar para el amor, a los tres años, a los 15, a los 30 y a los 60. Distinguir el sentimiento del amor, el impulso de la reflexión, la maduración afectiva, el sacrificio propio de quien es fiel. Nadie quiere tanto al mundo y a cada uno como Dios, por mucho que le fallemos siempre permanece fiel. Pero también nos pide que le amemos no solo de boquilla, sino con obras.

Cartas al director