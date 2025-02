Réquiem por nuestros pequeños pueblos

María Guardiola ha desvelado su inquietud ante la deuda histórica del Estado con Extremadura. Una deuda económica, añado, inmensa; una deuda industrial, enorme; una deuda social, impresionante. Hoy, probablemente, ni en su mejor voluntad, lo que dudamos de todo punto, el Gobierno no disponga de ... posibles para saldar ese compromiso, si nos atenemos al abandono, deterioro y dejación de responsabilidades con Extremadura. Lo que señalo con dolor.

Una deuda, sobre todo la social y la poblacional, a la que decenas de miles de extremeños, ante las carencias y necesidades, forzados por la angustia de la supervivencia, tuvieron que hacer frente con esa capacidad de resignación de sus gentes, porque el Estado se entregó, de forma preferencial, al País Vasco y Cataluña. Lo que conllevó el aumento del desarrollismo expansivo de dichas comunidades con la generosidad, resignación y dolor de esas históricas legiones conformadas por emigrantes extremeños y de otras latitudes.

Paisanos cacereños y pacenses que no tuvieron más alternativa, a pesar de sus dolores y sacrificios, que incorporarse a la severidad y dureza de las caravanas migratorias. Y, como consecuencia, restar sus brazos en sus lugares de origen, para ayudar al progreso evolucionista de otras regiones e ir dejando cada día un poco más lejos a sus familias, a sus tierras y al entorno en el que vieron la primera luz, se criaron y crecieron. Hasta que el alud migratorio llegó a presentar unas cifras dramáticas y espeluznantes como las que aúnan en el entono de la emigración extremeña, que oscilan, según diversas fuentes, entre 400.000 y 700.000 personas. Todo porque nadie consideraba ni creía ni respetaba al campo extremeño, tan rico y potente, ni a sus gentes. La agricultura y la ganadería, fuente de vida, no fue, precisamente, la vía preferencial de los gobiernos de turno.

¿Quién tiene valor hoy y ahora para fijar un precio al costo humano de la sangría migratoria, que se llevó por delante, de modo cruel e inmisericorde, el mejor patrimonio humano extremeño, la vida de los jóvenes, que iban saliendo a montones, a corazón abierto, a lágrima viva de sus pueblos, porque no encontraban la menor solución en el panorama rural ni en las expectativas industriales de Extremadura por la carencia de ayudas del Estado? ¿Quién y cómo responde ahora ante esas estructuras humanas, desertizadas, como las de numerosos pueblos de Extremadura, a golpe de angustias, alejamiento y distanciamiento familiar, transitando por los caminos migratorios sin senderos retorno a la tierra parda?

Una significativa parte de los pueblos extremeños, hoy desangelados, atravesados por graves palpitaciones, muchos de ellos condenados en soledad, desatenciones y envejecimiento de sus gentes, se hallan al borde del abismo humano, de la desaparición de sus hálitos de vida, resquebrajándose hacia su extinción, sin que nadie mueva un solo dedo.

Ayer, por unos motivos; hoy, por otros. Porque ahora, ya, en nuestros pequeños pueblos, apenas quedan niños ni jóvenes, apenas hay tiendas de alimentación, no hay farmacias, apenas gentes en aquellos municipios en los que muchos crecieron en la sensibilidad de la sociedad rural y humana, entre las fuentes de la riqueza patrimonial costumbrista y popular que se va agotando a marchas forzadas.

Las raíces de la mayoría de los pequeños municipios se encuentran, ya, cuasi resecas por el pulso de la vida, porque las escuelas están cerradas, no hay médicos, no hay maestros, se extinguen los campesinos de sabiduría rural, en medio de una imperdonable marcha dolorosa, compuesta por aquellos que carecían de conciencia para impulsar, no ya rebeldías, que tal vez fuera mucho pedir, sino derechos humanos en nuestros pueblecitos. Un reto, el de la Extremadura abandonada, que ni tan siquiera el movimiento de la 'España vaciada' fue capaz de recuperar ni en sus más mínimos parámetros de revitalización en nuestros pueblos y que se desangran, que van feneciendo lentamente, sin que nadie haya dispuesto, a lo largo de mucho tiempo, del coraje suficiente para detener esa sangría humana que sigue manando desde aquellos pueblos y municipios en los que mamamos la luz de la convivencia, del sabor rural y humanista de aquella sociedad. Responder qué pena de pueblos, eso ya es historia, que no se pueden articular las deudas, menos aún el daño moral causado a los emigrantes, o que el Estado no cuenta con recursos ni medios para abordar esa deuda reivindicativa ante Extremadura, ya, a estas alturas, no resulta ni tan siquiera del menor alivio, cuando ese secular patrimonio humano, popular y rural continúa derrumbándose porque así lo quisieron unos, lo permitieron otros y lo sufrieron en sus carnes y alma decenas de miles de emigrantes que, afincados en la inmensidad de la lejanía, ya no encuentran eco alguno para regresar, salvo circunstancialmente y a título sentimental, a los pequeños pueblos en los que crecieron los emigrantes y que hoy continúan desmoronándose. Una vez más Cataluña y el País Vasco, si seguimos al pie de la actualidad política, volverán a llevar sus arcas a golpe de talonario y de votos, escasos, mínimos, porque no hay perendengues para que otros frenen el carro de las tremendas distancias sociales, económicas, industriales.

Vamos a ver cómo pelea María Guardiola, presidenta de la Junta, tal cual ha declarado, por lo que Extremadura se merece, al grito de «España tiene una deuda con nuestra región y vamos a ponerle números y plazos a nuestras peticiones; no queremos promesas, queremos certezas; no queremos palabras, queremos hechos; no queremos eternizar nuestras peticiones, queremos compromisos firmes».

¡Quiá…! No lo va a tener fácil, no. Esto ya no es cuestión, por ejemplo, de un AVE con treinta años de retraso. Ya se trata de una cuestión tan irreparable que no nos sorprende que los partidos catalanes y vascos, donde la pela es la pela, ni se inmuten lo más mínimo. Lo de siempre.