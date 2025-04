Elemental, querido Watson

Comenta Compartir

El resultado de las elecciones del domingo no deja lugar a dudas. Ni en Cáceres, Extremadura, ni en tantos lugares de España. Ya expusimos en ... su momento que detrás de los candidatos hay unas siglas que marcan unas pautas La política sanchista de pacto con el filoterrorismo de Bildu, independentistas catalanes y otros, más una serie de graves cuestiones, ha acabado con Sánchez. ¿Ha levantado algún dirigente socialista una voz de queja contra esas imposiciones? La convocatoria, ahora, de elecciones generales el 23 de julio, intensifica un marco de debate intenso, desde la reflexión y conciencia ciudadana. Cáceres, Extremadura y tantos lugares españoles se han cansado hasta la extenuación de pactos contracorriente por salvar el sillón monclovita. En una sociedad democrática, afectada por una delicada índole de problemas, no cabe una política intolerante, absolutista, cerrada al diálogo con la oposición. España se ha teñido ampliamente de azul como el País Vasco de Bildu. En los comicios del domingo pagaron muchos candidatos y votantes de buena voluntad. Como ganaron otros de tan buena voluntad. Pero nadie se ha atrevido a contradecir al presidente del Gobierno. Un país con una Constitución modélica no se puede gobernar de forma autocrática. El 23 de julio hablarán, de nuevo, las urnas.

