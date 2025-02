¿Quién dimite en España?

Seguí la presencia de Carles Puigdemont en Cataluña, en directo, el pasado jueves 8 de agosto, con esa interrogante del misterio y de la duda ... que, probable y lamentablemente, teníamos muchos españoles, ante la anunciada presencia del prófugo y delincuente a bombo y platillo. Por lo que los Mossos de Escuadra, encargados de la supuesta operación de detener al chulo, delincuente y desafiador golpista, acogido en el palacete de Waterloo, deberían de haber dispuesto, se supone, de la máxima operatividad estratégica y llevar al mismo ante el juez Llarena.

Se anunció la hora del espectáculo como los circos pregonan sus funciones, se levantó un escenario a diez minutos del Parlamento catalán, se concentraron unos 4.000 seguidores ante la proclamada presencia de su todavía líder, que se subió a la tribuna, leyó un mensaje, habló de sus imbecilidades de siempre, de la represión, él, que vive como un maharajá hindú, se arropó tras la escandalosa presencia de Josep Rull, presidente del Parlamento, de Artur Mas y Quim Torra, expresidentes de la Generalitat, de los escoltas de los citados y de un dispositivo de seguridad que se distinguía con extrema claridad… Y en un momento dado, como por arte de magia, desapareció ante la vista de las propias cámaras de televisión.

El resto de la historia de la vergüenza de muchos caraduras y de la desvergüenza de otros tantos mangantes, ya se sabe. El sombrero de paja, una carrera del privilegiado de Waterloo, la ayuda de personas de toda confianza en el gigantesco teatro de esa panda de indecentes que solo vive del 'España nos roba', sin enrojecer lo más mínimo, el coche de una minusválida, con una rueda en el asiento del copiloto, que sale zumbando… Y el de los arriesgados y sacrificados Mossos que le persiguen, y al que ¡oh, casualidad!, le detiene un semáforo en rojo. La 'Operación Jaula', otra indignante farsa.

Hoy somos muchos, la inmensa mayoría de españoles, los que nos avergonzamos de todo punto ante una historia vil y canallesca, no rocambolesca, no. De desprestigio y de mala imagen de España, con toda una carga de negatividad que vulnera, agrede y ofende a un Estado, como el español, que tuvo a gala lucir el emblema de haber conseguido una Constitución emblemática y ejemplar en todo el mundo.

El sábado Eduardo Sallent, todavía al frente de los Mossos, se justificaba de un modo indigno y miserable. Mientras todos los miembros de la Policía y de la Guardia Civil española se sienten embargados por el pesar de no haber sido ellos los encargados de la detención de Puigdemont, que, de ese modo, a esta hora, estaría ya, encausado, y tal vez entre rejas. En una imagen con la que muchos soñamos. Eso sí, incrédulamente.

Las imágenes de televisión, vistas una y mil veces, dejan claro y patente el supuesto y escandaloso pacto entre unos y otros, para continuar siendo los reyes del mambo. El Gobierno de Pedro Sánchez, que dijo que iba a traer a Carlos Puigdemont, calla indignantemente, como se silencia la voz de Marlaska, todo un ministro del Interior, mientras el pueblo español clama y se indignan ante tanta mala, pero real escenificación, donde estos actores, principales y secundarios, no conforman más que una cuadrilla de pactistas.

Por mucho menos han dimitido gobernantes y ministros y otros cargos. ¿O nadie se acuerda de la dimisión, por ejemplo, de Antonio Asunción, titular de Interior con Felipe González, que renunció al cargo ante la huida de Luis Roldán?

Resulta lamentable que el Gobierno de España de Pedro Sánchez continúe encogido de hombros, sin responder ante la ciudadanía de un escándalo mayúsculo, como si la cosa no fuera con el Gobierno, se riega de millones a Cataluña en contra, sobre todo, de las comunidades de la 'España vaciada', y a vivir del cuento y de que los siete votos tan necesarios de Junts para la gobernabilidad de España, ayuden al Gobierno en su glorificación en vez de a su carencia de explicaciones.

Lo que nos sonroja a los que, con un poco de memoria y de hemeroteca, tiramos de su encumbramiento como presidente del Gobierno, en base a atacar la corrupción, a no pactar nunca con Bildu, a que no dormiría tranquilo con un gobierno con Podemos, a que la ley de amnistía no cabía en la Constitución…

Ahora, mientras el delincuente de Puigdemont luce sus galones en Waterloo, tras haber viajado a España en acto de servicio, golpeando a los Mossos de Escuadra, burlándose de todos, resulta más escandalosa la pasividad, el silencio y el encogimiento de hombros del Gobierno de España.

¿Y si este episodio, tan indigno, inmoral y lamentable hubiera acaecido con otro gobierno?

Da pena y pavor pasar revista estos días por la prensa internacional, con los nombres de Puigdemont y de Sánchez, entre los ladridos y aullidos del primero y un escandaloso silencio del segundo.

P. D. Procure el lector no cometer la menor infracción, porque le llegará en menos que canta un gallo una sanción y un requerimiento. Y si se encuentra con un mosso de Escuadra dígale que es amigo de Puigdemont.