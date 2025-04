Mentiras y opiniones

Comenta Compartir

Cuando a Pedro Sánchez, de plató en plató o en el Parlamento, se le ha criticado por mentir, calificándolo en muchos casos de mentiroso compulsivo, ... se ha justificado diciendo que nunca miente, que simplemente cambia de opinión y rectifica. Si mentir es manifestar algo distinto a lo que verdaderamente se piensa, hay concederle al menos el beneficio de la duda ya que, a pesar de su fama de tramposo impenitente, conocemos lo que dice, pero no su pensamiento, aunque sí, por la patológica ambición de poder que le atenaza, su voluntad de mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. Voy a recordar, por su trascendencia, entre muchas decenas, solo dos cambios de opinión: en 2019 dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en su gobierno para luego designar vicepresidente a su líder o este año, que ha pasado de condenar el 'procés' a amparar todas las exigencias de los separatistas, provocando las mayores manifestaciones cívicas de repulsa desde 1997, cuando millones de ciudadanos nos lanzamos a la calle para exigir a ETA que no cumpliera su amenaza de asesinar a Miguel Ángel Blanco, desgraciadamente sin éxito, pero escribieron el prólogo del fin de la banda terrorista. Cuando se escucha como argumento exculpatorio lo del «cambio de opinión», nos preguntamos si es mejor aceptar que se mintió y quedar como un falsario o ser considerado persona voluble, inestable, sin criterios firmes. Las promesas de los políticos deberían considerarse contratos con los ciudadanos y de su incumplimiento derivarse responsabilidades legales. Y si uno no puede asumir sus compromisos, pues se va, ya que se le votó por lo que prometió que haría y no para hacer lo contrario. Sería el comportamiento de un político serio, responsable y sin la opacidad culpable de los discípulos de Maquiavelo.

Cartas al director