Venezuela en la encrucijada

«La gesta cívica más grande de la historia de Venezuela». Así se refirió la líder opositora, María Corina Machado, a la jornada del día ... 17 en la que decenas de miles de venezolanos se congregaron en las principales capitales y ciudades del mundo, en una manifestación global contra el «fraude» perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde Nueva York hasta Tokio, desde Canadá a Buenos Aires, desde Bruselas a Melbourne, pasando por Madrid y Caracas, los manifestantes exigieron el reconocimiento del opositor Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela, rechazando los resultados oficiales que declararon a Maduro como vencedor por el 51,2% de los votos, mientras que la oposición afirma que tiene en su poder más del 80% de las actas y que estas demuestran que su candidato, ganó las elecciones con el 80 % de los votos.

La Comisión Cárter, observador autorizado del proceso electoral, se apresuró a denunciar que la elección presidencial no se había adecuado a los estándares internacionales y no podían considerarse como democrática. El hecho de que la Autoridad Electoral (CNE) no haya proporcionado los resultados desglosados constituye una grave violación de los principios electorales. La Comisión rechaza también las trabas impuestas por las autoridades venezolanas al voto en el exterior. De los cinco millones de personal del exterior con derecho al voto, el último censo electoral contempla solo 69.000 personas habilitadas para votar.

Estados Unidos y otros países americanos ha reconocido a Edmundo González como ganador. La ONU, la OEA, la UE el G7, el Grupo de Santo Domingo, incluso el Grupo de Puebla, asociación de dirigentes de izquierda de Iberoamérica, se ha pronunciado, contrariando las indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, a favor de la publicación de las actas.

¿Dispone la legalidad internacional de medidas coercitivas si Maduro, con un ejército y una justicia sumisos hasta la náusea, no atiende a requerimientos y se enroca en su feudo?