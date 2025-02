Comenta Compartir

España se ha convertido en el imperio de la posverdad, del oscurantismo, de la opacidad política. Se distorsiona la realidad ocultando y manipulando los hechos para influir torticeramente en la opinión pública. Posverdad es un eufemismo de mentira, una estafa al derecho de los ciudadanos ... a la verdad. El ejemplo estrella de posverdad lo constituye la Ley de la Amnistía, desde su génesis a su desarrollo. La reconciliación nacional, su finalidad oficial, no se compadece con el auténtico objetivo de lograr, a cualquier precio, el apoyo parlamentario de independentistas, nacionalistas y filoetarras para la investidura de Pedro Sánchez. La situación económica, tan jaleada por medios afines al gobierno es cuestionable si se considera que el esfuerzo fiscal, relación entre la presión fiscal y la renta per cápita, es el 52% más alto que la media en la Unión Europea o que somos líderes europeos en pago de impuestos por IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Maquillaje estadístico en los datos de empleo. El paro juvenil en España es el más alto de la UE. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, divergiendo documentadamente de los datos oficiales, data en 518.000 los fijos discontinuos sin actividad. Considerarlos parados, en realidad lo son, elevaría sustancialmente la tasa oficial de paro fijada en el 11,7% para 2023 . El blanqueamiento de actividades profesionales, presuntamente ilegales de Begoña Gómez o el descarado acoso mediático, implacable en lo político y personal a Isabel Díaz Ayuso, serían ejemplos, entre otros muchos más, de la tendenciosa manipulación informativa del gobierno y adláteres. La verdad no ha muerto, resiste los embates de la posverdad, pero no siempre gana la partida. Apoyemos a los medios libres, independientes y plurales, sometidos solo a la verdad. «Un periodismo libre, independiente y frontal contra cualquier poder es indispensable en un estado democrático y de derecho». Lo dijo Albert Camus.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora