Comenta Compartir

Doce profesores de la cátedra ETHOS de la Universidad Ramón Llull han elaborado un Código Ético para Políticos, como orientación para prestigiar la vocación política. ... Especial mención en la España actual merecen los capítulos dedicados a los medios de comunicación y a la justicia. El Código apuesta por el respeto a la legítima autonomía de los 'mass media', sin presionar, interferir ni coaccionar en su práctica. Según Juan Luis Cebrián, fundador y presidente de honor de El País, el gobierno con su plan para la regeneración democrática pretende decidir lo que «son bulos y lo que no lo son», «premiar a los buenos y castigar a los malos» implantando un tipo de censura inconstitucional que nos retrotrae a los tiempos anteriores a la transición. La maraña de temas judiciales que afectan al gobierno –amnistía, Koldo o Ábalos, imputación del fiscal general, investigación de hermano del presidente...– ha provocado descalificaciones a jueces que sectores pseudoprogresistas han tachado de retrógados y franquistas. A Pedro Sánchez le ha preocupado de manera especial la imputación a su esposa Begoña Gómez. Más allá del recorrido judicial, si al final su actuación no mereciera sanción penal por no estar tipificada en los artículos 428 al 431 y 286 bis del Código Penal, tráfico de influencias, lo que no se podrá eludir es el reproche ético, pues hay asuntos que, más allá de lo que decidan los juzgados, atentan contra la ética política y personal y merecen el reproche social y moral. Entre políticos está muy extendido que basta con respetar la ley y que todo es correcto mientras no sea ilegal, pero no es ético que la esposa del presidente esté recomendando empresas contratistas del Estado o que patrocinadores de su máster reciban subvenciones o ayudas públicas. Esos políticos olvidan que el derecho flota sobre un mar de ética.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión