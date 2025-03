Rumbo a la autocracia

Comenta Compartir

«La española es una democracia plena», ha dicho, con jactancia, el ministro Félix Bolaños. Desde luego no somos Corea del Norte ni Venezuela o ... Cuba, pero nuestra democracia no está para tirar cohetes. Según el Freedom House, desde que gobierna Pedro Sánchez, España ha pasado en calidad democrática del puesto 20 al 40. La Ley de Memoria Democrática, la eliminación del delito de sedición, la rebaja de la malversación, los indultos, la Ley de Amnistía, el acuerdo con ERC... y el obsceno asalto al poder, han socavado la igualdad ante la ley, santo y seña de nuestro estado social y democrático de derecho. Sánchez ha demostrado que carece de escrúpulos. Para él no existen líneas rojas cuando se trata de seguir gobernando. La UE conoce nuestra situación de degradación democrática y ha advertido al Gobierno del incumplimiento de los estándares de calidad del estado de derecho. La reciente declaración de Sánchez advirtiendo que seguirá adelante con su «hoja de ruta» y que gobernará «con o sin el apoyo del poder legislativo» no es un aval para una mejor salud democrática. «De la ley a la ley», durante la transición, pasamos, en un proceso modélico, de una dictadura a una democracia. Ahora la ley es lo que convenga a Sánchez, el gran timonel, y navegamos «de la ley a la ley», de una democracia a una autocracia. Para cambiar el rumbo, PP, sus comunidades y Castilla-La Mancha han presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de la Amnistía. Si fuera declarada inconstitucional se produciría tal conmoción política que forzaría la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. En caso de que el T. C. negase la inconstitucionalidad quedaría el recurso ante la más imparcial justicia europea. Donde una puerta se cierra otra se abre. Lo dijo Cervantes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora