Dicen que los jueces son de derechas (no de Derecho, como es obvio). E insinúan que por eso emiten sentencias, autos y demás, sesgadas. Es ... decir, que cuando a determinado grupo político no le gusta lo que hace el juez de turno no es porque haya o no indicios de irregularidad, sino porque «son de derechas».

Es la versión renovada del infantil «todos los profes me tienen hincha». El argumentario no puede ser más pueril: para poder dedicarse a estudiar una oposición a la carrera judicial hay que ser de familia pudiente (y, por ende, de derechas, porque todos sabemos que entre la gente de izquierdas no hay familias pudientes). Siguiendo este argumento se me ocurren otras conclusiones igual de peregrinas: si la cuestión es que solo quien sea de familia de posibles puede emplear cuatro años en preparar la oposición, resultaría que notarios, abogados del Estado, fiscales, inspectores de Hacienda, registradores, inspectores de Trabajo, etcétera, son todos de alta cuna y todos de derechas. También podríamos incluir a los médicos. Sí, ya sé que cuando están haciendo el MIR cobran, pero muy poco, y además antes han estado al menos un año preparando el ingreso. Falla también esta tesis en otra derivada: ¿si los padres son derechas (o izquierdas) los hijos inexorablemente serán de derechas (o izquierdas)? Más bien suele pasar al revés, la ideología no se hereda, sino que marca un referente de rebelión contra los padres. Y, claro, luego viene la realidad y chafa totalmente el escenario (la realidad es de derechas, supongo que dirán). La realidad es que la mayoría de jueces provienen de la clase media y media-baja para la que «tener un buen puesto de funcionario» era y es un referente. A falta de rentas o patrimonio que heredar, la obsesión es dar a hijos e hijas herramientas con qué prosperar, y la más eficaz es la formación, y dentro de ella la que sirve para lograr un puesto de por vida y además bien pagado. Ese empeño de los padres es como una gota china durante toda tu vida, y termina calando para fraguar en eso que se llama motivación. Porque esa es otra. Cualquiera que conozca a alguien que haya opositado a estos puestos sabe que la motivación, casi enfermiza, es clave. Solo así pasa alguien encerrado una parte importante de su juventud, sin garantía además de que vaya a servir para algo. Solo así se superan esos momentos de bajón, en los que uno se pregunta ¿para qué?. Y ahí está, de nuevo, la familia: sosteniendo, animando y comprendiendo. Poniéndolo lo más fácil posible y haciendo un esfuerzo conjunto, porque así es como se afrontan estas situaciones, no en una familia pudiente y derechas, sino en una familia que lo sea y actúe como tal. Dígame usted qué motivación puede tener para quemarse las pestañas y la juventud alguien que sabe que tiene el riñón cubierto, que con la renta y patrimonio familiar le bastará para una vida cómoda. Si mi familia fuera así yo, desde luego, lo último que haría sería opositar a juez.

