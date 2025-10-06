HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez EP

¿'Affaire' o 'lawfare'?

El 'caso Begoña' representa un pulso entre el derecho a la tutela judicial y el abuso de la justicia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A finales de este mes termina la prórroga de seis meses que acordó el juez instructor del 'caso Begoña', Juan Carlos Peinado, quien deberá resolver ... entonces el archivo de la causa o la apertura del juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y otros altos cargos socialistas. La decisión judicial va a tener un calado político extraordinario porque si Begoña Gómez se sienta en el banquillo de los acusados y frente a un jurado popular, toda la tensión acumulada entre los bloques derecha-izquierda va a alcanzar un nivel inverosímil de consecuencias imprevisibles. Si, finalmente, después de una instrucción excepcional, se queda en nada por falta de pruebas o indicios concluyentes, el coste para la imagen de la Justicia y el precedente abierto para otros casos del entorno del presidente y del PSOE, como sospechas de 'lawfare', también serían muy notables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  4. 4

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  5. 5 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  6. 6 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿'Affaire' o 'lawfare'?

¿&#039;Affaire&#039; o &#039;lawfare&#039;?