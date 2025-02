Doce años de calvario en Valdecañas

Nunca se me olvidará la primera vez que vi Valdecañas. Sería 2007 y yo llegaba de Cádiz ilusionado con mi primer gran encargo como jardinero. Un proyecto de paisajismo para integrar en el entorno una urbanización que se iba a construir en esa parte del ... embalse. Lo primero que pensé fue «ya te puedes poner las pilas, Juan Carlos». Aquello era un vertedero, lleno de escombros, electrodomésticos abandonados y hasta esqueletos de animales, vacas en su mayoría que habían muerto seguramente con la subida de las aguas.

El reto era titánico, casi de ciencia ficción y encima en plena crisis, pero lo hicimos. Con un grupo reducido de trabajadores logramos convertir aquel basurero en una zona verde, agradable. Nos empeñamos en cambiar aquellos eucaliptos por encinas o madroños, y recuperamos, no sin esfuerzo, la fauna que habitaba Valdecañas en sus orígenes.

Fueron años de mucho trabajo, pero estoy muy satisfecho con el resultado. Por eso me escandalizo cuando escucho a ciertas personas decir que Valdecañas es algo así como un delito medioambiental, una aberración ecológica. Quien diga eso es porque no sabe en qué condiciones me encontré yo este terreno. Siento decirlo, pero hablan por hablar. Hay otras zonas cercanas en las mismas condiciones que estaba hace años Valdecañas. Yo les invito a que vayan, observen y comparen.

Y aunque alguien pueda pensar que defiendo la urbanización porque trabajo allí, la realidad es otra. La realidad es que conmigo trabajan una decena de trabajadores, la mayoría supera los 50 años, y sin Valdecañas se quedarían sin nada y con una edad complicada para encontrar otro trabajo. La realidad es que en El Gordo o en Berrecalejo ha crecido la natalidad, se han abierto negocios. La realidad es que ningún lugareño tiene la más mínima duda de que Valdecañas ha cambiado esta parte de Extremadura para mejor. Han sido 12 años de angustia, incertidumbre y, también hay que decirlo, de daño moral y económico. Yo solo espero que la ley que acaban de aprobar termine con este calvario para siempre.