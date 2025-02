Traslados de personal de la Junta

Comenta Compartir

Llevo esperando 16 meses para trasladarme. Actualmente ocupo una plaza al 50% en el CAM Jardín del Sauce de Cáceres. La Junta de Extremadura, de forma arbitraria, ha decidido que Ate, Teis y lengua de signos se incorporen más tarde. No solo tengo que ver ... que personas que no han aprobado en su vida un examen –muchos de estabilización– obtendrán plaza por antigüedad y simplemente se coloquen en su puesto de trabajo, y a mí, de forma arbitraria, se me colocará más tarde siendo fijo. Ocupo mi plaza por ascenso, que tuve que aceptar al 50% si quería venir a Cáceres desde Badajoz. La razón es que los niños se pueden perturbar. Hace un año salieron Ates por finalización de contrato y no pasó nada, este año han colocado a 40 Teis por turno libre. Señoras María Guardiola, Elena Manzano y Mercedes Vaquera, es muy bonito quedar bien a costa de la salud y el dinero de los demás.

