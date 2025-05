Calidad en la prestación de los servicios de dependencia

En 2025 la Administración regional deberá licitar de nuevo el servicio de cerca de 1.000 plazas residenciales para atender a personas en situación de ... dependencia y/o con necesidad de cuidados sociosanitarios. El modelo actual está caducado y debe cambiar para avanzar hacia las estrategias de atención que la sociedad requiere.

La colaboración entre las administraciones y las empresas prestadoras de servicio urge de una redefinición en la que el parámetro de referencia para la resolución de las adjudicaciones deje de ser el peligroso «precio más bajo» y pase a ser la calidad.

Con este propósito la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas, que atiende a cerca de tres mil personas en plazas residenciales y otros servicios sociosanitarios en nuestra región, presentó el día 25 de marzo a la Consejería de Salud y Servicios Sociales el documento titulado 'Estudio Asorex de calidad en la contratación pública de plazas residenciales en Extremadura'.

El estudio, además de analizar las posibilidades que el ordenamiento jurídico ofrece para regular los concursos públicos con base en criterios más racionales y ajustados a los principios de calidad y eficiencia, analiza los procedimientos de concertación en 8 comunidades autónomas y pone de manifiesto la posibilidad de definir espacios para la colaboración publico-privada, donde el elemento clave para determinar qué prestadores darán sus servicios a los usuarios susceptibles del derecho de atención, sea la calidad de los mismos. En este sentido, el documento concluye en un decálogo de propuesta que conforman un nuevo modelo para la concertación de plazas residenciales en Extremadura.

Hasta ahora el sector se ha enfrentado a concursos públicos que anteponían, o daban un peso excesivo, al precio de licitación frente a otros parámetros mucho más razonables cuando de cuidar a personas se trata.

Esto ha supuesto, para el sector, afrontar la gestión de este tipo de recursos a precios de licitación muy ajustados que en situaciones tan dinámicas como las actuales, en las que la inflación ha superado todas las previsiones o en la que se ha avanzado de una manera manifiesta en las retribuciones de los trabajadores, conlleva desajustes insostenibles.

Además, hasta ahora las condiciones en las que se realizan las licitaciones, entre otras, no recogen de manera correcta los costes asociados a los servicios, no permiten la actualización de precios considerando el IPC o las subidas salariales, o no tienen en cuenta los costes de inversión y renovación de equipamientos, claves para los cuidados de las personas atendidas.

Todos estos datos que nos indican que el entorno de colaboración publico-privada debe redefinirse para atender de manera correcta la prestación de los servicios públicos que los gestores que licitan asumen como propios, y que, no olvidemos, cubren un espacio en el que la administración necesita de gestores modernos, profesionales y cualificados al frente de recursos especializados.

Con esta propuesta Asorex pone de manifiesto que la calidad más relevante en el sector sociosanitario es aquella que se produce en la prestación del servicio, en la gestión y dirección de los recursos humanos que atienden permanente a los usuarios del sistema de atención a la dependencia y la que garantiza el cumplimiento de las condiciones en los cuidados pactadas en el proceso de licitación.

Parámetros como la contratación centrada en la calidad con las personas atendidas y no en el precio, la apuesta por un sistema con medición de resultados y mejora continua, en un entorno en que se procure mayor sostenibilidad y simplificación de los procesos de contratación con base en las buenas prácticas, la formación y la atención centrado en la persona, y en el que además, se mejoran las condiciones de calidad de vida profesional y la autonomía y capacidad de elección de las personas mayores y familias a la hora de elegir los recursos en los que quieren ser atendidos, sin duda permitirán mayor estabilidad a largo plazo para el sector residencial.

Es el momento y hay tiempo suficiente para corregir un sistema que distorsiona un servicio fundamental, y trabajar en un nuevo entorno de colaboración que defina y afiance una cartera de servicios residenciales y de atención comunitaria sostenible, moderna y en sintonía con lo que la ciudadanía necesita.