Títulos con arraigo

La celebración del centenario de la muerte de Franz Kafka ha resucitado una vieja discusión culta de semántica y traducción de título. Hay traductores, entre ... ellos Jordi Llovet, responsable de la traducción de las obras completas de Kafka en Galaxia Gutenberg, que optan por cambiar el título, digamos arraigado en la tradición cultural española, de 'La metamorfosis', el cuento largo más conocido y reverenciado del inmortal autor checo en lengua alemana. Así, Llovet lo titula 'La transformación', que considera más acorde con la palabra sencilla que empleó Kafka: 'Die Verwandlung'. Borges, a quien se atribuye una traducción de 'La metamorfosis' que nunca realizó, era de ese mismo parecer.

El descarnado estilo de Kafka, perfecto para su universo narrativo, se abastecía de léxico simple, sin el menor florilegio ni palabras rebuscadas. Bajo esta premisa, se concluye que metamorfosis no habría sido propia de él. 'La metamorfosis' se tituló así en español por idea de Ortega y Gasset, sin duda influido por 'La metamorfosis' de Ovidio. Son cabales esas consideraciones, pero cada vez que veo el cuento como 'La transformación' tengo que hacer el tránsito mental de que se refiere a 'La metamorfosis'. Lo tengo así interiorizado desde mi primera lectura de las desventuras de negra comicidad de Grigor Samsa, que fue en mi vieja edición de Alianza de bolsillo con la buenísima cubierta de Daniel Gil: el título repetido en una columna en la que el grosor de las letras blancas sobre fondo negro aumenta de arriba abajo.

Un caso parecido de arraigo popular del título que no es el original se da con 'Centauros del desierto', el monumental wéstern de John Ford. Cuando la Editorial Valdemar publicó la novela de Alan Le May en la que se basa la película, no la tituló 'Los buscadores', que habría sido lo canónico por el título original de filme y libro, sino 'Centauros del desierto' para que nadie se despistara de lo que se iba a encontrar.

Una disidente del título arraigado, porque para ella la evocación va de otro modo, es Milena Busquets respecto a 'El principito' de Antoine de Saint-Exupéry.

De niña, lo leyó en francés (también es como lo leí yo y lo tengo; fue lectura obligatoria en mi colegio): 'Le petit prince'. Y si se refiere a la 'nouvelle' en castellano prefiere llamarla 'El pequeño príncipe'. Reconozco que a mí también me gusta llamarla así más que 'El principito', pero muchas generaciones de niños la han conocido de ese modo y es el título más extendido y publicado. Sin embargo, la versión dirigida por Stanley Donen se estrenó por esos pagos como 'El pequeño príncipe'.