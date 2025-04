Guiño de ultratumba

No creo en dioses ni en demonios, pero sí en fantasmas, al menos de un modo poético o como fantaseo literario. El 5 de febrero ... de 2022 falleció mi íntimo amigo desde la infancia, el escritor Fernando Marías. Su organismo, debilitado por una rara hepatitis autoimnune, no superó la neumonía. Tenía 63 años. Fernando vivía en Madrid. Por dificultad para traer a Bilbao el grueso de sus libros, la biblioteca del pequeño apartamento en la Plaza Tirso de Molina, la familia decidió saldarla.

El pasado martes me llamó Xabier Uria, uno de los amables colegas del transgresor Festival Caóstica. Me contó que por dos veces tuvo mi viejo libro 'La taberna de los 3 monos y otros cuentos alrededor del póquer', que publicó Destino en 2000. Prestó el primer ejemplar y no se lo devolvieron; lo mismo le sucedió con el segundo. Como esos cuentos le gustaron, ha querido tenerlo de nuevo y lo ha encontrado en IberLibro.com, el portal que coordina a numerosas librerías de viejo. Su sorpresa fue encontrarse el libro, de la primera edición, dedicado por mí a Fernando Marías. Me mandó una fotografía de la dedicatoria. La escribí el 25 de enero de 2000 y era muy personal, incluso me atrevería a decir que bonita. A lo largo de nuestra vida de escritores, Fernando y yo nos fuimos dando cada uno de nuestros libros dedicados en cuanto se publicaban (dónde habrán ido a parar los otros que también fueron suyos). Con generosa gentileza, Xabier me ofreció ese volumen dedicado; sabía de mi estrecha relación con Fernando. Le dije que está muy bien en sus manos, que me agrada que lo tenga alguien que lo aprecia y que, sobre todo, le agradecía que me hubiera hecho partícipe de esta pequeña historia, para mí conmovedora.

Reparé en la escasa probabilidad de lo acontecido: que ese libro único, por la dedicatoria, lo hubiera adquirido alguien que me conoce. Y cavilé en si el fantasma me enviaba de esta manera una señal, cuyo procedimiento resulta acorde con las que fueron en vida sus juguetonas puestas en escena. Quizá me demanda que prosiga con la novela sin ficción, sobre nuestra amistad durante medio siglo, que está detenida en la página cien desde hace demasiado; así lo interpreta mi amigo Pedro Learreta. O todo lo contrario: implora que lo deje en paz de una vez. Mi amiga Patricia Moreno hizo la hermosa lectura de que sabe que su íntima memoria sigue viva a través de mí. Tal vez se trate de eso y me pide que no lo olvide porque sus cenizas estarían aún más frías. Solo puedo añadir, decirte mi querido fantasma, que no ha transcurrido ni un día desde tu muerte en que no me haya acordado de ti.