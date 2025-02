Entrevistas creativas

Se anuncia para febrero la publicación de un atractivo libro que se titula 'Ocho entrevistas inventadas', de Enrique Vila-Matas. El autor explicó lo que es en un encuentro con el público. Confesó que, cuando era tan joven como novato, las entrevistas a estrellas que ... le publicaron en Nuevo Fotogramas y La Vanguardia se las inventó o las copió; y colaron. La más famosa fue la falsificación de la de Marlon Brando, que gustó mucho. También llamó la atención la de Rudolf Nureyev. En ese caso se vio con el mítico bailarín, pero estaba cabreado (tenía fama de tener mal humor y arranques de ira) y apenas le prestó atención. Con Patricia Highsmith, como iba cocida y le contestaba solo con monosílabos, tradujo y copió una entrevista con ella de una revista francesa. Y con Anthony Burgess jugó limpio de un modo peculiar. Llevó la entrevista hecha: no solo las preguntas, sino también las respuestas. A Burgess le pareció bien y propuso a Enrique que la media hora que le iba a dedicar la emplearan en darle al whisky.

Hace poco se emitió una entrevista que me hicieron para un veterano programa informativo de TVE. Era sobre el pasado año en términos políticos y formaba parte de un montaje con otros dos entrevistados, imágenes de archivo y voz en 'off'. Estaba tan resumido (en la grabación me tuvieron largando media hora) que las intervenciones de los tres quedaban en breves insertos. Lo esperaba editado, desde luego, pero no tanto. De ese modo, lo dicho quedaba muy simplificado. Al responder en una entrevista para televisión hay que tener en mente la regla de los guiones de las buenas comedias de situación: que el espectador que se incorpora en cualquier momento entienda de qué va el asunto; que cada secuencia tenga autonomía. El problema es que cuando te extiendes en una respuesta cuando lo graban, es muy difícil mantener la disciplina de que cada frase sea elocuente y extrapolable.

En las entrevistas por escrito las cautelas son otras. Hay que medir las palabras. Debes pensar que cada frase que digas al periodista puede ser utilizada como titular, aunque sea lo menos representativo de lo que has contado, si resulta llamativa. Y mejor no decir nada que no quieras que se publique, aunque anuncies que es un comentario 'off the record'.

Fue gracioso que en una entrevista que me hizo una becaria sobre una de mis tres novelas protagonizadas por Pacho Murga, mi pijo bilbaíno devenido en pícaro, como era un poco disléxica lo rebautizó Macho Purga. Le reconocí que era mucho mejor nombre el suyo. Pero nada de esto es una queja; bastante tienen los entrevistadores con aguantarnos.