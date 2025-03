Recordarán la secuencia del cabezazo en la película de Paolo Sorrentino 'La gran belleza'. Jep Gambardella (Toni Servillo) acude a presenciar una 'performance' en el ... Parque de los Acueductos para entrevistar después a la artista. La joven, desnuda, con la cabeza envuelta en una gasa, se dispone a la acción. Gambardella y el resto del público la contemplan sentados en el prado. La chica corre a toda velocidad unos veinte metros, estrella la cabeza contra uno de los pilares del acueducto (el golpe seco suena que duele) y cae al suelo. Se levanta al punto, muestra la rosa de sangre que luce en la gasa a la altura de la frente y grita: «¡No os quiero!». El público la aplaude y vitorea. La cara de estupefacción de Servillo es elocuente.

Leo que se ha puesto de moda entre los chavales (también chavalas; se ve en un vídeo a una que mocha con entusiasmo una persiana), a modo de diversión descerebrada y sobre todo para colgarlo después en internet y hacer más risas en colectividad borrega, darse fuertes cabezazos contra persianas metálicas, señales, puertas y similares elementos más duros que sus cabezas. El otro día me di en pleno coco con una persiana medio bajada y todavía me estoy riendo de la gracia que me hizo, amén del ridículo, ya que los que seguro que se descojonaron de verdad por lo bajinis fueron los viandantes: el ruido inequívoco de darse en el cabezón con una persiana es gag infalible.

Imagino que un referente para expansión tan graciosa de la muchachada estará en la serie y las películas 'Jackass', encabezadas por Johnny Knoxville, donde los del grupo se infligen castigos físicos que de no ser masoquismo voluntario se considerarían torturas. Al llegar al tramo final del camino y echar la vista atrás, uno se da cuenta de que en realidad ha sido tonto toda la vida. Aun así, el grado de necedad que se alcanza en la adolescencia es insuperable.

En sentido figurado, darse de cabezazos se usa como expresión de arrepentimiento de algo que no se ha hecho o de error cometido. El domingo fueron las elecciones europeas, en las cuales el índice de abstención fue alto. Esa baja participación parece indicar que la ciudadanía considera la importancia de estas elecciones menor que las nacionales, y es todo lo contrario. Los eurodiputados elegidos aprueban o reprueban las normativas comunitarias de la Unión Europea, las que se aplican por encima de la legislación de cada país. Ese voto en absoluto asegura que no nos vayamos a dar de cabezazos después igualmente, pero mejor que cuente y sume a una política europea que ojalá no resulte espantosa.