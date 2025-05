Política y vacío

La política es un ajuste entre lo necesario y lo posible. La pandemia estiró ambas cosas muy por encima de lo habitual pero sin duda ... es demasiado plácida la definición. Se necesitan otros dos vértices para configurar un trapezoide turbulento: los intereses de clases y castas por un lado y la conveniencia de los partidos por otro. Entonces lo necesario y lo posible dejan de tener una relación serena y llegamos a lo que llevamos viviendo en España desde hace unas décadas: infames mentiras gubernamentales, corrupción alarmante mientras se decreta que «vivimos por encima de nuestras posibilidades», recursos ministeriales al servicio espurio de un partido, bloqueo institucional del poder judicial, exigencias insoportables de los nacionalismos; en fin, la democracia líquida a conveniencia de las formaciones políticas que socavan la distinción entre las verdades y las mentiras. Y con una tormenta informativa que lo ciega todo por su creciente propósito de referirse cada vez menos a realidad alguna.

Vemos esa corrupción que anega a la clase política y que viene de muy atrás. Tiene un linaje que se pierde allende el Antiguo Régimen, en un territorio –luego nación– en que, como en el «far west», se vivía en la alegalidad de la frontera, con las conquistas, el botín, los fueros y las prebendas. Primero en lucha con Al-Andalus y luego en los territorios de la colonización americana. La corrupción, al venir de tan hondo en el tiempo, no tiene fácil erradicación. Desde luego que no se origina en el franquismo, como sostiene por ejemplo Joaquim Bosch ('La patria en a cartera'), que no fue más que el largo período «apacible» que siempre sueñan los corruptos: conformar más y mejor los privilegios de casta de toda la historia. Asistimos boquiabiertos a tanta villanía, más cuando está relacionada con la salud y el abatimiento de la pandemia.

Los políticos nos suponen seres tan inconsistentes que ni aún suponen que podamos guardar ya memoria de nada. Menos que los peces de colores. Y así tratan de impresionarnos un día unos, otro día otros, con historias viejas, alucinaciones irreales, mentiras interesadas que deben cautivarnos porque son el no va más de la corrupción, la infamia o el mangoneo institucional del adversario, que ya es enemigo. Por encima de todo suponen nuestra incapacidad para percibir que ejercen impunemente la hipocresía y la rectitud moral al mismo tiempo. Nos toman por lelos manejables lo que no es más que una preocupante desafección del ciudadano y la política. Asistimos a sus barullos de trileros como a unos espectáculos mediáticos, sin más atención que el que le prestamos a 'Masterchef' o 'Baila como puedas'.

La política, así ya degenerada, no requiere de líderes demasiado ilustrados, ni carismáticos, sino de personas charlatanas, superficiales, irrelevantes, con pocos escrúpulos. A veces incluso basta con que tengan un jirón en la espalda por donde algún ventrílocuo mete las manos y mueve sus labios. Semejantes criaturas no pueden prevalecer más que en el paroxismo de la confrontación, pero lejos de que sus disputas esclarezcan gran cosa, se va perdiendo el meollo de los asuntos, la información valiosa, y de nuevo no queda nada más que el espectáculo que alimenta el desapego: la política desquiciada con sus hediondas flatulencias. En nada parece haber un gramo de inteligencia como no sea que quieran hacer pasar por tal cosa las artimañas políticas de los partidos o la gramática parda de las masas.

Estamos ya a las puertas de una desconfiguración agitada de la política democrática. Como si nuestro sistema también estuviese condenado a sucumbir igual que el comunismo soviético: abismándose en su propia desolación, sin que ninguna revolución ideológica ni empuje histórico lo vaya estremeciendo. Es un panorama como un túnel oscuro.