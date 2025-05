La memoria ya vencida

En los tiempos de la Ley General de Educación de 1970, empezó a percibirse que las reformas educativas tendían a ser mucho más políticas que ... pedagógicas. Por ahí se introducen también las cuestiones ideológicas que, cuando alguien las denuncia, no tiene otro propósito que quitar aquellas para poner las suyas. El asunto que se venía encima por aquellos tiempos era la escolarización de muchos más adolescentes durante más tiempo. Resulta apropiado afirmar y defender que unas necesidades sociales nunca debieron deteriorar la calidad educativa por más que tantas sucesivas leyes del ramo hayan blandido la CALIDAD en sus enunciados. La famosa Logse de 1990 fue la que modificó las viejas estructuras educativas que había culminado el ministro franquista Villar Palasí en 1970. Se inició el marasmo educativo donde estamos ahora mismo, y las transferencias que se hicieron a las comunidades autónomas no contribuyeron a mejorar las cosas.

Ya se ha dicho de todo; se ha analizado todo; se ha tachado de reaccionarios a los críticos con el sistema educativo y se ha visto la fe del carbonero en los defensores de toda esta organización. Estos últimos suelen ser inasequibles a los resultados negativos que evaluaciones como PISA realizan cada tres años. Quizás por eso se han apresurado a justificar los últimos y más recientes del programa como los obtenidos en el estrago de la pandemia. No se evalúan temarios de asignaturas, que es lo que un fenómeno como la covid podría afectar en resultados, sino capacidades que suelen ser más estables y con posibilidades cuando menos de mantener por otros cauces fuera de las aulas.

Si hay una víctima enorme, desacreditada por completo injustamente en todo el desarrollo del sistema educativo, esa ha sido la memoria. Por reacción a su preponderancia estéril e infecundo papel en las enseñanzas anteriores a 1970, y también por el papanatismo en justificar su merma por las capacidades de almacenaje de las tecnologías, la memoria ha sido muy denostada.

En el cuento de Jorge Luis Borges 'Funes el memorioso', Ireneo está aquejado de hipermnesia, una dolencia exagerada que no le permite el menor olvido de cuanto acontece en su corta vida. Borges calificó su relato como «una larga metáfora del insomnio». Desde luego que son pertinentes las orientaciones de los autores, pero nunca son suficientes y, a veces, mejor dejarlas de lado. Cualquiera ha podido comprobar que los trastornos más o menos prolongados del sueño, entre otras cosas, menoscaban seriamente la memoria. Los primeros síntomas se refieren al olvido de las palabras. El último informe PISA, y todos los anteriores, no dejan de mostrar indirectamente unos síntomas en los alumnos de 15 años (últimos cursos de la ESO) parecidos al insomnio, o a no tener una buena calidad de sueño: la memoria está arrasada.

No fue sólo suprimir Humanidades o períodos dedicados a ellas, lo peor siempre fue el flaco servicio que se le iba haciendo a la memoria, alentando el olvido. Porque sin memoria no se recuerda ni se tiene la capacidad de relacionar nada, y así el individuo chapotea sólo en el barro de un día de la semana que te sugieren, sin que ninguna facultad intelectual te permita recordar semejanzas, contrastes, engaños o programas electorales. Si nuestros alumnos no comprenden lo que leen, nunca entenderán el enunciado de un problema de matemáticas: difícilmente lo resolverán. Tampoco un texto de tres renglones sobre biología o química, ni se estremecerán con unos buenos versos. Supongo que estar buena parte del día colgados de pantallas, simplificando palabras y mensajes, abusando de emoticonos, tiene mucho que ver con el asunto.

Si la alfabetización general fue una variable significativa en la consolidación de la democracia, y la Logse y el botellón guardan coincidencias de aparición, lo que muestran los informes PISA tendrá que ver con los individuos que salen del sistema educativo y luego votan contra los valores democráticos.