La derecha no tiene quien le escriba

La derecha extrema de Madrid siempre ha confundido la diversidad de España con las diferencias en los refajos y las chambras de los trajes regionales. ... También existe en nuestro país una derecha liberal y europea, como he dicho otras veces, pero ni está organizada ni se le permite que destaque. Un partido como Ciudadanos, con otros líderes que no se hubieran mimetizado tan escandalosamente con el PP, podría haber sido una fuerza interesante a tener en cuenta en España. En lugar de esto, la derecha extrema de Madrid ha hecho lo de siempre: devorar como Saturno a su vástago e incorporar a golpe de prebendas y chiringuitos a ciertos personajes para que medio pareciera el chanchullo de una fusión. Empezaron haciéndolo con la UCD de Adolfo Suárez. Y es que en el PP no es partido nacional todo lo que reluce. Existe una camarilla –en la villa y corte es algo muy arraigado– que domina por completo la formación conservadora e impone sus intereses. Unos intereses basados en el neoliberalismo más dogmático ya decadente en el mundo, las privatizaciones de lo público y los negocios muchas veces espurios de políticos y empresas. Esta derecha extrema madrileña es la que no ha colmado sus expectativa electorales el 23-J, y la que vuelve a dar muestras de seguir haciendo lo mismo que los últimos cinco años. Y cuando amorticen a Feijóo –dirán– nos vamos a enterar por fin de lo que vale un peine con la excelsa y aclamada Isabel D. Ayuso.

Pues no lo tengo tan claro, ni «ellos» en la intimidad tampoco. Esa intimidad donde en las noches de invierno se escucha todavía a Aznar, ya solo, hablando en catalán. Y es que la explosiva líder madrileña podría arruinarse si la expusieran como en procesión de matamoros a la complejidad de España, que no es la placidez blindada de Madrid donde se le pueden susurrar pareados por un pinganillo. Esa derecha extrema madrileña es la que tiene la semejanza ideológica con Vox, y no sólo por la oportunidad de los pactos electorales. Maniatan, condicionan y amenazan a quienes les pueda causar incomodidad en su proyecto reaccionario. ¡Ay quien pretenda acuerdos sobre el poder judicial, o quien denuncie corrupción en Madrid, o quien manifieste no querer gobernar con Vox pudiendo hacerlo! O te pliegas, o te echan, o publican un vídeo tuyo demoledor bailando 'Los pajaritos'. Su problema esencial, contra el que ponen tanto empeño y emplean tantos recursos, es que consideran irreconciliables sus negocios económicos y la complejidad política y territorial de España. Y de pronto una noche electoral se han encontrado con la «soledad del corredor de fondo». Tienen como libro de cabecera las instrucciones de uso del fascismo que nunca muere, y las cuartetas poéticas de Steve Bannon. Así entienden la conveniencia de repetir mentiras cuanto más grandes mejor y de crear un enemigo único y tremendo compuesto de filoetarras, vendepatrias y ecopendejos y pendejas. Un enemigo capitaneado por el aborrecible «Perro» Sánchez y su «sanchismo», que es como una suerte de protocolos conspiranoicos como los de los Sabios de Sion. Dejemos aparte por burdo y manido ese asunto de que gobierne la lista más votada en una democracia parlamentaria, no presidencialista. Recordemos aquellas admirables intenciones de la señora María Guardiola rechazando gobernar con Vox por las líneas rojas ideológicas que no podía compartir con esa formación. Luego vino lo que ya hemos visto: Madrid obligando a la presidenta extremeña a desdecirse de sus principios. Lo que no sabemos, pero imaginémoslo factible, es la reflexión en la desalentadora noche electoral del 23-J, de alguno de los que torcieron el brazo político a María Guardiola. Tal vez especuló con volver el tiempo atrás y haber permitido los escrúpulos políticos de la líder extremeña. Podríamos haber estado abocados a nuevas elecciones autonómicas, pero no me cabría ninguna duda de que el PP habría salido reforzado. Pegarse a la mugre ideológica de Vox es pegarse a la derrota: sólo es cuestión de (poco) tiempo. Extremadura podría haber sido esa baza rentable en la manga del PP para seguir manteniendo la ambigüedad ficticia de si la derecha extrema de Madrid pactaría siempre con la extrema derecha de España una, grande y libre. La soberbia, la euforia, el autoengaño, el resentimiento desde la moción de censura a Rajoy y unos recursos mediáticos atronadores, llevaron a la derecha extrema de Madrid a la convicción de que la piel del oso estaba más que vendida sin haberlo ni siquiera cazado. No me sorprendería una refundación profunda del PP a medio plazo, o que surja en la derecha una formación más europea y menos servil que Ciudadanos. Todo por la imperiosa necesidad de que la derecha tiene que encontrar quien le escriba.

