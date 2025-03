¿Por qué los jóvenes son cada vez más de derechas?

Comenta Compartir

Cuando hablamos de los jóvenes, a veces mal-intencionadamente, nos referimos a ellos como muchachada que suelen preferir la fiesta al trabajo, las borracheras a ... la disciplina y los porros a la obra. Pero no todos son así ni todos reniegan de sus obligaciones y derechos. Sin embargo, ¿por qué los jóvenes se han vuelto de derechas? ¿por moda? ¿por prestigio? ¿por ideología? ¡Nada de eso! Hay una razón más sencilla: el pensamiento o ideología 'woke'. ¿Pero, eso qué es? El wokismo es una expresión para referirse a la izquierda de EE UU que al principio se utilizaba para referirse a quienes se enfrentaban o se mantenían alerta contra el racismo, y posteriormente para referirse a la desigualdad social (por ejemplo) en relación con el género y la orientación sexual. Sin embargo, ahora se ha llegado a sobreextender y dar un paso más hacia delante. Ahora, ser woke significa ser de izquierdas, o lo que es lo mismo «progre». Entonces, ¿por qué los jóvenes se están pasando a la derecha? Por la imposición de todo lo que tenga que ver con la izquierda. Desde el pensamiento único de izquierdas hasta los movimientos feministas y acabando por los colectivos «lgtbyqdisneyplus». Esa imposición que no permite un pensamiento disidente o diferente y que solo impulsa una opinión o pensamiento de carácter único con el fin de convertirlo en doctrina exclusiva. Eso solo hace que los jóvenes se alejen cada vez más de todas las cosas anejas a la izquierda, y, al mismo tiempo, busquen y abracen comportamientos típicos de la derecha. Los jóvenes cada vez están más arraigados en la cultura española, devaluando y afeando así el feminismo que, según ellos, «maltrata al hombre, lo criminaliza y lo tilda de violador o asesino en potencia». «También afirman que no hay presunción de inocencia y que uno ya debe asumir el rol de culpable hasta que se demuestre lo contrario». «Las denuncias falsas y la violencia que, según ellos, se ejercen contra los hombres es algo que llevan más de un año tratando de dilucidar sin éxito». Asimismo, también van en contra del 'colectivo abecedario' porque supuestamente dicta que el género heterosexual es solo una impostación/constructo y que lo que impera son las diferentes sexualidades y géneros (no binario, pansexual, transexual, demisexual, asexual...). Súmenle también políticas de políticos que solo gobiernan para una parte de la población y solo abarcan las estructuras, leyes y pensamientos de marcado izquierdismo. Los jóvenes tienden a desacreditar a la izquierda llamándola sectaria, pues ven en ella un caldo de cultivo lleno de odio a la otra parte de la población a la que supuestamente se les recusa su pensamiento y libertad de expresión. No es baladí, pues, el intento por 'wokimizar' a la otra mitad de la población, en la que ha provocado un rechazo muy fuerte, y esto se ha traducido no solo en votos, sino en actitudes, pensamientos y declaraciones. Por ello hoy en día no es raro ver a jóvenes que se consideran antifeministas, anti 'comunidad abecedario' y anti-izquierdistas votando a partidos de derechas o liberales (PP, Vox y Ciudadanos). Lo que es menester ahora es que este distanciamiento de la «siniestra» hacia corrientes opuestas no represente a una merma del espíritu crítico con que están llevando a cabo esta operación, de lo contrario no saldríamos de la ley del péndulo y seguiríamos pegando bandazos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión