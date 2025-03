Jóvenes bienaventurados

Recientemente he compartido un fin de semana con la comunidad juvenil de la Juventud Estudiante Católica de Extremadura como conclusión de su asamblea regional. Allí ... han estado varias decenas de jóvenes de las tres diócesis, de los distintos grupos, que van desde los 15 a los 20 años. Se trataba de un encuentro en el que se buscaban profundizar en el «ser de la JEC» como identidad de su ser joven, estudiante y católico. Un movimiento en el que el protagonismo busca ser realmente de los jóvenes, la participación es pedagogía transversal y el compromiso responsable juvenil es el que los sostiene en su organización y asunción de responsabilidades. Se trataba de avanzar en objetivos y medios para ir alcanzando esa identidad. Se han hecho preguntas de profundidad tras su trabajo compartido: ¿Qué hemos descubierto en estos días que nos impide avanzar en estos valores fundamentales de vida, el protagonismo, la participación y la responsabilidad? ¿A qué me he sentido llamado en este encuentro y en nuestras reflexiones de vida? ¿Qué proyectamos y deseamos? ¿Por qué hemos de estar agradecidos en nuestras vidas de jóvenes?

Allí reconocieron que a veces no son responsables y no participan lo suficiente en la vida de los grupos, dejándose llevar por la pereza. Se arrepentían de esconderse cuando se trata de asumir responsabilidades para no salir del confort, cuando se vienen abajo porque no se les reconoce su entrega, porque a veces se autoexigen demasiado y se rompen, por la falta de confianza en los otros y dejarse llevar por roles. Descubrieron las llamadas del evangelio a sus vidas con sencillez y trasparencia, con limpieza de corazón: saber valorarnos y no dejarnos llevar por juicios destructivos. Aceptar el riesgo y salir de la comodidad que nos paraliza. Seguir avanzando en la experiencia de que dar la vida merece la pena, que el compromiso lleva a la verdadera satisfacción, que es necesario renovar nuestras motivaciones. Hemos de seguir en la brecha de saber encontrarnos, reflexionar juntos, comprometernos y gozar de esta vivencia de fraternidad y de familia que no tiene precio alguno. Estamos viviendo un sentido de la amistad verdadero y profundo. Romper aquello que nos impide interpelarnos a nosotros mismos para participar con más ganas, asumir responsabilidades en la organización. Saben que no es fácil lo que buscan y que necesitan fuerza interior y comunidad de acompañamiento y pedían cosas como estas: que no decaiga la participación en los encuentros y en la vida y caminar del movimiento de la JEC; que crezca nuestro deseo de implicación, sepamos atraer a otros a esta comunidad de vida, lleguemos a los institutos; que esta unidad que vamos construyendo paso a paso en los grupos, diócesis, en general se mantenga viva y nos sepamos organizar para que haya orden en nuestros proyectos y objetivos y sepamos llevar una organización estable entre nosotros, desde nuestro ser jóvenes; así como que no falten animadores para acompañarnos y que su ilusión siga viva, que esta realidad pueda estar bien articulada en Extremadura.

Me encantó escuchar como volvían a sus espacios familiares, locales, parroquiales, juveniles y estudiantiles con la mochila cargada de ilusión y esperanza. Estaban contentos por ser capaces de «sacrificarse» y saber dedicar un fin de semana a lo mejor de sus vidas, por motivarnos a venir a este encuentro. Se gozaban por todo el desarrollo de actividades, reflexiones, de este ver, juzgar y actuar que nos ha dado el protagonismo a nosotros y que ha sido desde nuestra vida propia. Se sentían satisfechos por la posibilidad de «expresarnos con limpieza en el afecto, mostrar nuestras emociones en un clima de fraternidad y familiaridad auténtica, donde cada uno podemos ser realmente nosotros sin tener que escondernos ni temer». Son conscientes de sus proyectos de vida, el trabajo de su interior y la satisfacción de hacerlo en grupos de vida, con herramientas que les permiten ser verdaderos protagonistas de su vida, salir del confort de la pasividad a la participación, y el saber ir aceptando compromisos personales y comunitarios con los que se atreven a querer transformar sus realidades juveniles y estudiantiles.

La despedida fue con tesoro escondido, descubrieron un icono del buen samaritano. La bienaventuranza del cuidado es la que quieren profundizar de cara a la asamblea general que será este verano y que ya van preparando: «Queremos entrar en la cultura del cuidado, la que está de fondo de las bienaventuranzas, de la felicidad de este Dios que es santo y perfecto en su compasión y en su amor misericordioso». Yo volví con ellos y con las pilas cargadas para la misión de acompañarlos. Bienaventurados los jóvenes de la JEC de Extremadura, hoy nos han hecho felices con la felicidad de su encuentro, con su deseo verdadero de ser protagonista de su vida, participativos en la vida del mundo y comprometidos en la organización de la realidad y la transformación de sus espacios juveniles y estudiantiles. Gracias por esta juventud bienaventurada y feliz.