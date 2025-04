Si convocara en este acto a todos los compañeros a los que le debo algo, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además ... de revelarme sus ideas, fueron los amigos más íntimos, de sus inquietudes descubrí que, aún en las peores circunstancias, hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera sólo porque sin la vida no podríamos leer, escribir, imaginar ni utilizar los recursos humanos de Policía Nacional como herramienta de trabajo en beneficio de una sociedad en libertad donde la defensa y garantía de los derechos fundamentales sea su piedra angular. Una sociedad así, denuncia y fiscaliza a esos reinos de taifas, que aún existen, como fósiles anclados en el pasado para exponerlos en su era de existencia. A ellos les digo que un apretón de manos, un abrazo, una mano apoyada en el hombro son gestos cotidianos capaces de expresar afecto, protección, consuelo. Son signos de un lenguaje universal que, a través del contacto corporal, permite la comunicación de emociones y energía vital, y más sabiendo que la vida es un itinerario entre la ignorancia y la sabiduría, y nunca se llega a la meta.

Estamos instalados en la crisis, por ello quiero hablar a los jóvenes, de los que Vargas Llosa habla de su comportamiento y a los que fascinó Julio Cortázar con sus propuestas de un mundo en el que las relaciones humanas estén basadas en el respeto y el intercambio pacífico de sensaciones y conocimientos. Se les invita a prolongar su formación académica en centros de FP o estudios universitarios y a completarla con estudios de postgrado. Los padres invierten el dinero y ellos su tiempo y esfuerzo para lograrlo. Su posesión tampoco les facilita el acceso al mundo laboral. Se os habla de paz, tolerancia, compañerismo, solidaridad, esfuerzo, pero a vuestro alrededor sólo ven guerra, intolerancia, egoísmo, insolidaridad, materialismo, consumismo. etc

El peso de los jóvenes en la sociedad actual es cada vez menor, y el poder de sus votos no parece ser determinante, se les acusa de pasotismo político, sin que nadie parezca interesado en conocer lo que piensan ni precisan. Se les trata sólo como consumidores compulsivos y parásitos.

La crisis económica se ceba en quienes tienen menos de 30 años, más en quienes han fracasado en los estudios. El empleo que se les ofrece es precario. Ocasionalmente se les anima a trabajar y a admitir responsabilidades a cambio de un sueldo miserable, Cada día más jóvenes desempleados, incluso titulados, traspasan el umbral de la pobreza. Pertenecen a la mal llamada irónicamente «generación de los 1.000 euros», cantidad que muchos de ellos no han cobrado jamás. La dificultad de encontrar empleo, la temporalidad de este, el nivel de precariedad laboral y la incertidumbre son elementos disuasorios para acceder a un piso, bien sea alquilado o propio, e independizarse. Decidirse a formar una familia es impensable.

No es verdad que sus padres sean complacientes con ellos y quieran retrasar su emancipación ni que el abandono del hogar familiar sea para ellos un mal negocio, ¿Qué otra cosa pueden hacer, sino apoyarles resignados, ante tantas dificultades como encuentran y ser más tolerantes y permisivos que lo fueron los suyos con ellos? La dependencia familiar de los jóvenes no es más que el producto del balance hecho entre el precio que deben pagar por permanecer con ellos y de aquello a lo que deben de renunciar. Hay motivos para preocuparse. La sociedad no puede convertir a los jóvenes en víctimas y hacerlos responsables de sus desgracias. Se debe reflexionar y actuar ya; no en vano la juventud representa el futuro. Dejamos pasar la vida pensando y luchando en y por lo menos importante, y cuando nos damos cuenta que la necesitamos, esta ya no está. Por ello, los jóvenes deben luchar para unificar el binomio libertad-seguridad. Les necesitamos.