Escribo esta carta con tristeza al saber que uno de cada tres jóvenes menores de 25 años no tiene trabajo. Pero me ha entristecido aún ... más saber que a un gran porcentaje de los que trabajan no les llega el sueldo a final de mes. Así es imposible que piensen en organizar su vida, tener una familia, una casa... y solo puedan, como en los trabajos, pensar en actividades temporales. La tasa de paro es la mayor de la UE y se da en mayor medida en los niveles de educación más bajos. Hay algo que no estamos haciendo bien...

No sé si esto que escribo llegará a leerlo algún joven. Aunque con que le fuera útil a uno solo me daría por contento, porque puede cambiarle la vida. Por mi experiencia sé que para conseguir un objetivo es necesario un esfuerzo, que a veces es muy duro. Yo me pasé un año encerrado en casa desde que cumplí los 16 hasta los 17 años. Y estudiaba doce horas, seis por la mañana y otras seis por la tarde. Conseguí un puesto de funcionario, pero como la inflación subía el coste de la vida y los sueldos estaban congelados, llegó un momento, cuando nos casamos, que no llegábamos a final de mes. Hice otra oposición, cambié de organismo y ganaba el doble. Ante grandes problemas, grandes decisiones. Todo esto, saliendo de Cáceres en busca de un futuro mejor. A partir de ahí me fueron ascendiendo sin que yo lo buscara. Porque hacía mi trabajo con responsabilidad y eficacia.

¿Tenía vocación de funcionario? ¡En absoluto! Pero era mi mejor recurso. Me habría gustado ser docente (y lo fui un año) pero no me compensaba económicamente. Digo a los jóvenes que no hay que pensar tanto en profesiones que nos gustan sino en las que resuelven nuestra economía. Para hacer lo que nos gusta siempre tenemos tiempo. Ahora soy asesor voluntario en un centro científico, donde aporto la creatividad que no tuve de funcionario. Y no olvidéis que con la revolución tecnológica profesiones que eran para toda la vida se acaban. Hay que buscar las nuevas profesiones y estar bien informados de las que se crean.