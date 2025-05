Comenta Compartir

Pasa en casi todos los negocios. Quizá salvo en las funerarias, porque la gente se sigue muriendo y no nos dejan tirarnos a la basura. ... O quemarnos en nuestro propio patio. Menuda libertad. Como mucho, podemos donar nuestro cuerpo a la ciencia. Los periódicos y las revistas necesitan lectores. Lectores nuevos. También otras empresas necesitan renovar su clientela. Captar a los jóvenes. Pongamos en '¡Hola!'. A Josemi Rodríguez Sieiro y a mí nos da mucho juego en nuestro rato en lo de Alsina que en la revista salgan todas las semanas personas a las que no conocemos. 'Influencers' y esa gente. Famosas de nicho instagrámico (normalmente son mujeres). El último número ha cascado quince páginas de una boda con seres de esa especie. Con todo su cuajo. No entiendo ese tipo de negocio, pero yo qué sabré. No veo si compensará echar al lector de siempre a cambio de que un día se compre el '¡Hola!' gente que no compra el '¡Hola!'. Y sirve para otros.

