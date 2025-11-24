HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tribuna

Gripe aviar, del ave al mamífero

José-Marín Sánchez Murillo

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La gripe aviar y muy especialmente el subtipo H5N1 altamente patógeno, ha ocupado un lugar destacado en la agenda científica y sanitaria internacional durante los ... últimos años. Este virus se describió hace décadas como un problema ligado casi exclusivamente a las aves, generando graves consecuencias en la producción avícola y en el comercio internacional de numerosos países. Hoy ya no podemos hablar de la gripe aviar como una enfermedad exclusiva de las aves. Hemos sido testigos de cómo este virus ha ido cruzando barreras de especie hasta alcanzar a mamíferos domésticos, de producción e incluso silvestres.

