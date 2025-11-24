Gripe aviar, del ave al mamífero

La gripe aviar y muy especialmente el subtipo H5N1 altamente patógeno, ha ocupado un lugar destacado en la agenda científica y sanitaria internacional durante los ... últimos años. Este virus se describió hace décadas como un problema ligado casi exclusivamente a las aves, generando graves consecuencias en la producción avícola y en el comercio internacional de numerosos países. Hoy ya no podemos hablar de la gripe aviar como una enfermedad exclusiva de las aves. Hemos sido testigos de cómo este virus ha ido cruzando barreras de especie hasta alcanzar a mamíferos domésticos, de producción e incluso silvestres.

A finales de 2022, la actualidad veterinaria en nuestro país dio un vuelco cuando comenzaron a registrarse muertes inusuales en una granja de visones americanos en Galicia. Al principio, los síntomas y la elevada mortalidad desconcertaron a los responsables de la explotación. Nadie esperaba que detrás pudiera esconderse un virus que, hasta ese momento, asociábamos casi en exclusiva al mundo de las aves. Tras un exhaustivo trabajo de campo y laboratorio, lograron identificar al culpable: se trataba de gripe aviar altamente patógena H5N1. Los resultados confirmaron que los animales no solo estaban infectados, sino que además presentaban mutaciones del virus que sugerían un cierto grado de adaptación a mamíferos.

Si el brote de visones en Galicia fue un aviso para Europa, lo que sucedió en Estados Unidos en 2024 supuso un auténtico shock a nivel internacional. Por primera vez se confirmó que el virus H5N1 había dado el salto a una especie de producción tan esencial como el vacuno lechero. Las vacas afectadas presentaban una caída notable en la producción y una alteración de la calidad de la leche. Lo que en un primer momento parecía un problema puntual se convirtió en una crisis sanitaria con ramificaciones en varios estados del país. Lo verdaderamente preocupante fue comprobar que el virus estaba presente en la leche cruda en cantidades elevadas. Varios trabajadores de granjas afectadas desarrollaron síntomas compatibles y, en algunos casos, las pruebas confirmaron la infección por H5N1. Los cuadros fueron leves, sin transmisión entre personas, pero el mensaje era claro: la frontera entre el mundo animal y el humano se había vuelto más difusa. Con la llegada al vacuno lechero, un sector que forma parte de la vida diaria de millones de personas, la enfermedad pasó a ocupar titulares y a generar una preocupación social palpable.

La gripe aviar en mamíferos no es un fenómeno anecdótico, es un aviso

Por si todo esto fuera poco, con anterioridad había sido alcanzada la fauna marina de Sudamérica. En las costas de Perú, Chile y Argentina, se habían documentado mortalidades masivas de lobos y elefantes marinos. En algunos lugares, las playas quedaron cubiertas con miles de cadáveres de animales, un panorama desolador que tuvo una gran repercusión en medios internacionales. Las investigaciones científicas confirmaron que la causa era la gripe aviar H5N1. Lo más relevante no fue solo el alcance del brote, sino el hecho de que existían también evidencias de transmisión directa entre ellos. Este brote sin precedentes hizo desaparecer, en un solo año, a más de 50.000 hembras de elefante marino en la isla de Georgia del Sur. La comunidad científica asistió, atónita, a un colapso poblacional de escala histórica en la especie

En octubre de 2024 se registró otro dato inquietante: la detección de H5N1 en cerdos en Oregón. Los suidos, como sabemos, son considerados 'cocteleras' para los virus de la gripe, porque pueden infectarse con virus aviares, humanos y los propios porcinos. En su organismo, estos virus pueden intercambiar segmentos genéticos y generar nuevas variantes. Que el H5N1 haya alcanzado a los cerdos significa que se abre la puerta a escenarios más complejos, con posibles recombinaciones que podrían tener consecuencias imprevisibles.

En este devenir, el subtipo H5N1 se ha diagnosticado en perros, gatos, ovinos, caprinos, zorros, osos y un largo etcétera hasta llegar a más de 70 especies de mamíferos. Esto marca un antes y un después, porque nos habla de la capacidad del virus para sostener cadenas de contagio entre mamíferos, algo que hasta hace poco se consideraba improbable. Si el virus puede hacerlo en poblaciones naturales, densas y socialmente interactivas como las de los lobos marinos, la pregunta inevitable es: ¿podría llegar a hacerlo en humanos?

En este contexto, la profesión veterinaria es la primera línea de defensa. Somos nosotros quienes detectamos esos signos iniciales en el campo y en la clínica, y quienes tenemos la responsabilidad de activar los protocolos de notificación a las autoridades sanitarias. Sin esa labor, la cadena de vigilancia quedaría incompleta. Lo que hemos visto en los últimos años con la gripe aviar H5N1 nos obliga a reflexionar más allá de la mera descripción de casos en animales o personas.

Cada uno de estos episodios nos recuerda que la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente no son compartimentos estancos. Están profundamente interconectados. Esa es la esencia del concepto One Health, un enfoque que exige colaboración entre veterinarios, médicos, investigadores y autoridades sanitarias.

Para los veterinarios, este concepto no es una novedad teórica: es nuestra práctica diaria. Cuando protegemos a los animales, estamos protegiendo también a las personas y al entorno. Cuando realizamos vigilancia, cuando aplicamos medidas de bioseguridad, cuando comunicamos con rigor a la sociedad, estamos contribuyendo a la salud global.

La gripe aviar en mamíferos no es un fenómeno anecdótico, es un aviso. Un aviso de que los virus evolucionan, de que nuestras fronteras sanitarias son frágiles y de que solo la cooperación entre disciplinas podrá ofrecernos seguridad.