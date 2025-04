Agradecimiento al hospital de Llerena

Hace unas semanas, mi salud se resintió y precisé atención médica en el hospital comarcal de Llerena. Es por este motivo, que quiero expresar mi ... más sincero agradecimiento por el cuidado, apoyo y dedicación que me dispensaron, tanto durante mi ingreso hospitalario como en el seguimiento posterior en consulta. Desde el momento en que llegué, me sentí arropada por un equipo técnico y humano de extraordinaria cualificación que se volcó en mi recuperación de manera profesional y personal, lo que hizo que mi estancia hospitalaria fuese mucho más llevadera.

Con su empatía y dedicación no solo me ofrecieron una atención de calidad sino también palabras de aliento y gestos de apoyo que igualmente propiciaron mi recuperación en poco tiempo.

Aunque no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las personas que, de un modo u otro, me han atendido y cuidado (personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeras y médicos de los servicios de Urgencias, Medicina Interna y Admisión), quiero agradecer en especial la implicación por parte de la doctora Lara María Chaves Chaparro y del doctor Hilario Badiola Villa sin los que, probablemente, hoy no estaría escribiendo esta carta.

Como usuaria que soy, es para mí un verdadero privilegio saber que disponemos de un equipo tan capacitado profesionalmente en nuestro hospital, dispuesto siempre a ayudar a quienes acuden a sus servicios faltos de salud y con necesidad de atención médica. Espero y deseo lo sigan haciendo por muchos años, como siempre ha caracterizado a este hospital.