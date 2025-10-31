Comenta Compartir

El tiempo de la Fiesta de Todos, seguida del Día de los Fieles Difuntos, lo indica el calendario litúrgico, y se percibe en el ambiente: ... gente que trajina con flores para llevarlas a la tumba de sus difuntos y escaparates que lucen con bellos ramos y centros de flores para el cementerio. El tiempo acompaña con temperaturas suaves y muchos viajan para honrar, en su pueblo natal, a los suyos que partieron de este mundo. Santos y Difuntos tienen en común la memoria de los que nos precedieron en la vida temporal. En la Fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre, se conmemora a los fieles que ya gozan de la presencia y la unión con Dios en el cielo: son los santos elevados a los altares y los que no están en el santoral, pero que vivieron una vida santa aquí en la tierra. Pasaron por este mundo amando a Dios y haciendo el bien, por lo que, en atención a unos versos de la poesía española, se les podría llamar, además, 'los sabios': «la ciencia más consumada es que el hombre bien acabe, porque, al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada». La santidad es como una carrera que termina al final de esta vida mortal. Suena a sublime y parece casi inalcanzable para la mayoría; pero Dios a nadie pide lo imposible.

