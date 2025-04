Felicitación al Papa

Se afirma, en El Debate ( 7-10-24), que muchos en Bélgica se declaran apóstatas tras las contundentes palabras del papa Francisco sobre el aborto.

Cuando algo en nuestro cuerpo se desgaja, incluso, si nos aparece un «padrasto», nos duele. Me pregunto por qué, como católica, no sentí dolor ante esa noticia. Ocurre que cuando el viento arranca las hojas secas, al árbol no le afecta. Sucede, también, en la Iglesia, que no todos los que se dicen cristianos lo son de verdad, y el vendaval los aleja.

Nunca he podido entender que una persona completa, con corazón y cabeza, creyente o no, pueda ser insensible ante la maldad que conlleva la matanza de un ser humano inocente en el seno materno.

Bélgica se ha removido con las palabras del Papa. En este punto, a mí me sale felicitarle por su valentía como Pastor Universal. Interesantes estas palabras de San Juan Pablo II: «Se debe comenzar por la renovación de la cultura de la vida dentro de las mismas comunidades cristianas (...). Debemos preguntarnos qué cultura de la vida se difunde hoy entre las comunidades de nuestras Diócesis. El primer paso para realizar este cambio cultural consiste en la formación de la conciencia moral sobre el valor inconmensurable e inviolable de toda vida humana. Vida y libertad son bienes inseparables: donde se viola uno, el otro acaba también por ser violado» (Encíclica Evangelium Vitae, nº 95 y 96).