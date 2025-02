Asunción 2024

Comenta Compartir

Desde que Pío XII declarara el Dogma de la Asunción (1950), la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora se celebra oficialmente en todo el ... orbe católico; si bien, ya desde la alta Edad Media hay celebraciones de la subida al Cielo de la Virgen en cuerpo y alma. El cuerpo de María, la Madre de Dios, Inmaculada desde su concepción, no merecía el sepulcro, y en la mente de los cristianos ha permanecido la fe –compartida por católicos, ortodoxos y anglicanos– en que la Virgen está en el Cielo en su totalidad. Desde el siglo XV, en España existe la celebración extraordinaria del 'Misteri d'Elx', o Misterio de Elche, un drama musical, lírico-religioso que representa la dormición de la Virgen entre los Apóstoles y su Coronación celestial. Protegido como Patrimonio cultural, fue proclamado 'Monumento nacional' en 1931. El Cielo es felicidad y paz para los que allí arriban; pero la Virgen es Madre de todos los hombres y de la Iglesia, y su misión maternal continúa. A Ella acudimos en nuestras dificultades. ¿Qué alma mariana no invoca a María cuando le visita la enfermedad, cuando ve cerca la muerte o cuando le acucian problemas? Llevaba razón el venerable padre Tomás Morales, jesuita, cuando repetía: «La Inmaculada nunca falla». A la Virgen la invocamos como Esperanza y Causa de nuestra Alegría; como Salud de los enfermos y Reina de la Paz. San Juan Pablo II es uno de los santos más destacados por su profunda devoción mariana. Su lema era 'Totus tuum'. Ella le infundió fuerza para permanecer fiel como Pastor de las almas. Cuando así se vive, no hay pena ni prueba que nos robe el ánimo. Hacer lo que podemos y dejar la solución en manos de María es gran acierto. Acogerse a su Amparo y profesarle tierna devoción es camino de santidad y paz.

Temas

Cartas a la directora