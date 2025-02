La Junta de Extremadura y el Sepad

Comenta Compartir

Lamentablemente parece que la administración central, a juzgar por los hechos, está empeñada en acabar con el normal funcionamiento de este país, pero he aquí ... que a niveles autonómicos, la burocracia y los sistemas internos parecen superarla. Soy un ciudadano pacense que solicitó en el Sepad un reconocimiento a fin de obtener un grado de discapacidad física (GD), el día 2 de febrero de 2023. Con anterioridad, en octubre de 2008 me fue asignado un GD del 40%, después de los correspondientes reconocimientos, entrevistas, etc, por parte de los funcionarios de este organismo (entonces Oficina de Respuesta Personalizada). Por esos tiempos, que no volverán, había solicitado tal reconocimiento unos meses antes. Pues bien, desde el 2 de febrero de 2023 todo ha sido lamentable. Las respuestas desde ese 2 de febrero a las visitas realizadas, han sido del tipo de: «Vuelva usted dentro de seis meses», «vuelva usted el próximo año»... La semana pasada, dos años después de la solicitud, la respuesta fue más contundente: «Llevamos cuatro años de retraso, se están atendiendo las solicitudes de 2020, no hay médicos, faltan especialistas, Badajoz no puede con toda la provincia»... Como se suele decir, sin comentarios, aunque la respuesta mas contundente y ajustada sería más bien «bochornoso».

Y bien señora María Guardiola, ante este monumental dislate habría que preguntarse para qué sirven las autonomías, además de para duplicar e interferir gestiones con la central, o sea, una máquina de burocracia difícil de superar. Habrá que darle, aunque solamente sea en este caso, la razón a Santiago Abascal, que aboga por suprimirlas y, de paso, ahorrar a esta pobre España un sistema horrible de papeleo, y también miles de nóminas que le vendrían bien a las arcas nacionales. Señora presidenta de Extremadura, intente solucionar de paso el tapón que tiene a miles de ciudadanos esperando una aclaración y una atención digna.

